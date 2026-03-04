https://1prime.ru/20260304/sravni-868007232.html

Сравни подключил нового партнера к сервису онлайн-займов

МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни подключил нового партнера к сервису онлайн-займов – компанию ООО МКК “Платиза.ру” (бренд Platiza). Процесс получения микрокредита организован в режиме “единого окна”. Пользователь заполняет одну анкету на цифровой платформе Сравни, после чего алгоритм подбирает предложения с максимальной вероятностью одобрения, отсекая скрытые услуги и подписки. Весь цикл – от получения решения до подписания договора по SMS и перевода денег на карту – проходит на одной площадке. Клиенту не нужно переходить на сайты конкретных МФО и повторно вводить данные. “Мы планируем и далее активно расширять базу партнеров и совершенствовать модели подбора. Наша глобальная задача – обеспечить нашим клиентам понятный, безопасный и прозрачный доступ к финансовым сервисам”, – отметил Иван Щербинин, руководитель отдела развития МФО в Сравни. В пресс-службе Platiza сообщили, что интеграция с Сравни является для бизнеса возможностью расширить каналы привлечения клиентов и одновременно повысить вклад в повышение удобства пользования сервисом, а также конкурентоспособности на рынке за счет повышения эффективности и минимизации издержек. "Данное стратегическое партнерство будет особенно эффективным в условиях динамично меняющейся конъюнктуры рынка", – прокомментировали в пресс-службе. Помимо Platiza Сравни уже сотрудничает с рядом других МФО, среди которых МигКредит, Moneyman, СКБ, Webbankir, Paylate, А ДЕНЬГИ, Pay P.S. До конца года маркетплейс планирует подключить еще несколько крупных партнеров.

