Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос с 2022 года

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до максимальных с июля 2022 года 56,1% с январских 53,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя до 53,5%. ISM отмечает, что показатель достиг максимума с июля 2022 года, когда он составлял 56,5%. В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в феврале вырос до 51,8% с показателя января в 50,3%, а индекс цен сократился до 63% с 66,6%. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч человек.
