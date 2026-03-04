https://1prime.ru/20260304/ssha-868018589.html

Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос с 2022 года

Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос с 2022 года - 04.03.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос с 2022 года

Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до максимальных с июля 2022 года 56,1% с январских 53,8%, свидетельствуют данные американского... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T19:19+0300

2026-03-04T19:19+0300

2026-03-04T19:19+0300

экономика

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до максимальных с июля 2022 года 56,1% с январских 53,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя до 53,5%. ISM отмечает, что показатель достиг максимума с июля 2022 года, когда он составлял 56,5%. В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в феврале вырос до 51,8% с показателя января в 50,3%, а индекс цен сократился до 63% с 66,6%. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч человек.

https://1prime.ru/20260304/iran-868004761.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша