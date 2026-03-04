Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос с 2022 года - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/ssha-868018589.html
Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос с 2022 года
Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос с 2022 года - 04.03.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос с 2022 года
Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до максимальных с июля 2022 года 56,1% с январских 53,8%, свидетельствуют данные американского... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T19:19+0300
2026-03-04T19:19+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до максимальных с июля 2022 года 56,1% с январских 53,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя до 53,5%. ISM отмечает, что показатель достиг максимума с июля 2022 года, когда он составлял 56,5%. В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в феврале вырос до 51,8% с показателя января в 50,3%, а индекс цен сократился до 63% с 66,6%. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч человек.
https://1prime.ru/20260304/iran-868004761.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
19:19 04.03.2026
 
Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос с 2022 года

Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до 56,1% с июля 2022 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до максимальных с июля 2022 года 56,1% с январских 53,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя до 53,5%.
ISM отмечает, что показатель достиг максимума с июля 2022 года, когда он составлял 56,5%.
В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в феврале вырос до 51,8% с показателя января в 50,3%, а индекс цен сократился до 63% с 66,6%.
Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч человек.
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
В МИД обеспокоены намерениями США продолжать боевые действия в Иране
13:05
 
ЭкономикаМировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала