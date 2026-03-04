Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономическая активность в США в январе-феврале немного увеличилась - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/ssha-868024435.html
Экономическая активность в США в январе-феврале немного увеличилась
Экономическая активность в США в январе-феврале немного увеличилась - 04.03.2026, ПРАЙМ
Экономическая активность в США в январе-феврале немного увеличилась
Экономическая активность в США немного увеличилась в январе-феврале, ожидания относительно перспектив роста в ближайшие месяцы были оптимистичными, следует из... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T23:08+0300
2026-03-04T23:08+0300
экономика
мировая экономика
сша
нью-йорк
сан-франциско
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Экономическая активность в США немного увеличилась в январе-феврале, ожидания относительно перспектив роста в ближайшие месяцы были оптимистичными, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. "Общая экономическая активность увеличилась незначительно или умеренно в семи из двенадцати округов Федеральной резервной системы… В целом, экономические ожидания были оптимистичными, а большинство округов прогнозируют небольшой или умеренный рост (экономики - ред.) в ближайшие месяцы", - говорится в релизе. Опрос о состоянии экономики США проводился с января по февраль. Добавляется, что потребительские расходы в целом немного выросли. При этом некоторые из округов отметили, что продажи были сдержаны экономической неопределенностью, повышенной ценовой чувствительностью и сокращением расходов потребителей с низким уровнем доходов. Продажи автомобилей в основном снизились, многие из сообщивших об этом регионов указали на проблемы с доступностью машин. Производственная деятельность в целом улучшилась в США по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Активность в сфере финансовых услуг оценивалась как стабильная или растущая. Уровень занятости в США в последние недели в целом оставался стабильным. Компании в некоторых округах из различных секторов обращались к искусственному интеллекту или другим формам автоматизации для повышения эффективности деятельности. Заработная плата росла умеренными темпами в большинстве округов. Цены в последние недели выросли умеренно, отмечает Федрезерв. Многие округа сообщили о росте затрат на ряд не связанных с рабочей силой факторов производства, в том числе страхование, коммунальные услуги, энергию, а также сырье. Девять округов упомянули, что импортные пошлины способствовали росту затрат. В целом компании ожидали, что в ближайшей перспективе цены будут расти несколько более медленными темпами. "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
https://1prime.ru/20260304/ispaniya-868022607.html
сша
нью-йорк
сан-франциско
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:12:2539:1917_1920x0_80_0_0_60a5d2d9f8c54929e623033c5acc62a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, нью-йорк, сан-франциско, федрезерв
Экономика, Мировая экономика, США, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Федрезерв
23:08 04.03.2026
 
Экономическая активность в США в январе-феврале немного увеличилась

Beige Book: экономическая активность в США немного увеличилась в январе-феврале

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Экономическая активность в США немного увеличилась в январе-феврале, ожидания относительно перспектив роста в ближайшие месяцы были оптимистичными, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.
"Общая экономическая активность увеличилась незначительно или умеренно в семи из двенадцати округов Федеральной резервной системы… В целом, экономические ожидания были оптимистичными, а большинство округов прогнозируют небольшой или умеренный рост (экономики - ред.) в ближайшие месяцы", - говорится в релизе. Опрос о состоянии экономики США проводился с января по февраль.
Добавляется, что потребительские расходы в целом немного выросли. При этом некоторые из округов отметили, что продажи были сдержаны экономической неопределенностью, повышенной ценовой чувствительностью и сокращением расходов потребителей с низким уровнем доходов.
Продажи автомобилей в основном снизились, многие из сообщивших об этом регионов указали на проблемы с доступностью машин. Производственная деятельность в целом улучшилась в США по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Активность в сфере финансовых услуг оценивалась как стабильная или растущая.
Уровень занятости в США в последние недели в целом оставался стабильным. Компании в некоторых округах из различных секторов обращались к искусственному интеллекту или другим формам автоматизации для повышения эффективности деятельности. Заработная плата росла умеренными темпами в большинстве округов.
Цены в последние недели выросли умеренно, отмечает Федрезерв. Многие округа сообщили о росте затрат на ряд не связанных с рабочей силой факторов производства, в том числе страхование, коммунальные услуги, энергию, а также сырье. Девять округов упомянули, что импортные пошлины способствовали росту затрат. В целом компании ожидали, что в ближайшей перспективе цены будут расти несколько более медленными темпами.
"Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Испания потеряет почти половину СПГ из-за разрыва торговых отношений с США
21:39
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАНью-ЙоркСан-ФранцискоФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала