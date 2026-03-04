https://1prime.ru/20260304/ssha-868024435.html

Экономическая активность в США в январе-феврале немного увеличилась

Экономическая активность в США в январе-феврале немного увеличилась - 04.03.2026, ПРАЙМ

Экономическая активность в США в январе-феврале немного увеличилась

Экономическая активность в США немного увеличилась в январе-феврале, ожидания относительно перспектив роста в ближайшие месяцы были оптимистичными, следует из... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T23:08+0300

2026-03-04T23:08+0300

2026-03-04T23:08+0300

экономика

мировая экономика

сша

нью-йорк

сан-франциско

федрезерв

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Экономическая активность в США немного увеличилась в январе-феврале, ожидания относительно перспектив роста в ближайшие месяцы были оптимистичными, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. "Общая экономическая активность увеличилась незначительно или умеренно в семи из двенадцати округов Федеральной резервной системы… В целом, экономические ожидания были оптимистичными, а большинство округов прогнозируют небольшой или умеренный рост (экономики - ред.) в ближайшие месяцы", - говорится в релизе. Опрос о состоянии экономики США проводился с января по февраль. Добавляется, что потребительские расходы в целом немного выросли. При этом некоторые из округов отметили, что продажи были сдержаны экономической неопределенностью, повышенной ценовой чувствительностью и сокращением расходов потребителей с низким уровнем доходов. Продажи автомобилей в основном снизились, многие из сообщивших об этом регионов указали на проблемы с доступностью машин. Производственная деятельность в целом улучшилась в США по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Активность в сфере финансовых услуг оценивалась как стабильная или растущая. Уровень занятости в США в последние недели в целом оставался стабильным. Компании в некоторых округах из различных секторов обращались к искусственному интеллекту или другим формам автоматизации для повышения эффективности деятельности. Заработная плата росла умеренными темпами в большинстве округов. Цены в последние недели выросли умеренно, отмечает Федрезерв. Многие округа сообщили о росте затрат на ряд не связанных с рабочей силой факторов производства, в том числе страхование, коммунальные услуги, энергию, а также сырье. Девять округов упомянули, что импортные пошлины способствовали росту затрат. В целом компании ожидали, что в ближайшей перспективе цены будут расти несколько более медленными темпами. "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.

https://1prime.ru/20260304/ispaniya-868022607.html

сша

нью-йорк

сан-франциско

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, нью-йорк, сан-франциско, федрезерв