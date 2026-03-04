https://1prime.ru/20260304/ssha-868024435.html
Экономическая активность в США в январе-феврале немного увеличилась
2026-03-04T23:08+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Экономическая активность в США немного увеличилась в январе-феврале, ожидания относительно перспектив роста в ближайшие месяцы были оптимистичными, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. "Общая экономическая активность увеличилась незначительно или умеренно в семи из двенадцати округов Федеральной резервной системы… В целом, экономические ожидания были оптимистичными, а большинство округов прогнозируют небольшой или умеренный рост (экономики - ред.) в ближайшие месяцы", - говорится в релизе. Опрос о состоянии экономики США проводился с января по февраль. Добавляется, что потребительские расходы в целом немного выросли. При этом некоторые из округов отметили, что продажи были сдержаны экономической неопределенностью, повышенной ценовой чувствительностью и сокращением расходов потребителей с низким уровнем доходов. Продажи автомобилей в основном снизились, многие из сообщивших об этом регионов указали на проблемы с доступностью машин. Производственная деятельность в целом улучшилась в США по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Активность в сфере финансовых услуг оценивалась как стабильная или растущая. Уровень занятости в США в последние недели в целом оставался стабильным. Компании в некоторых округах из различных секторов обращались к искусственному интеллекту или другим формам автоматизации для повышения эффективности деятельности. Заработная плата росла умеренными темпами в большинстве округов. Цены в последние недели выросли умеренно, отмечает Федрезерв. Многие округа сообщили о росте затрат на ряд не связанных с рабочей силой факторов производства, в том числе страхование, коммунальные услуги, энергию, а также сырье. Девять округов упомянули, что импортные пошлины способствовали росту затрат. В целом компании ожидали, что в ближайшей перспективе цены будут расти несколько более медленными темпами. "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
