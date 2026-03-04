https://1prime.ru/20260304/ssha-868026590.html

"Поставили крест". В США раскрыли тяжелую правду об Украине

"Поставили крест". В США раскрыли тяжелую правду об Украине - 04.03.2026, ПРАЙМ

"Поставили крест". В США раскрыли тяжелую правду об Украине

Эскалация вокруг Ирана может негативно повлиять на объемы военной помощи Украине, сообщает Responsible Statecraft. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T23:48+0300

2026-03-04T23:48+0300

2026-03-04T23:48+0300

украина

иран

сша

сергей лавров

нато

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Эскалация вокруг Ирана может негативно повлиять на объемы военной помощи Украине, сообщает Responsible Statecraft."Особенно иронично то, что, если война США и Израиля против Ирана затянется, это приведет к переброске американских и европейских противоракетных систем с Украины на Ближний Восток, что значительно ослабит оборону Украины", — отмечается в публикации.По оценке RS, европейские лидеры оказались перед сложным выбором: поддерживая действия США и Израиля, они рискуют ослабить свои позиции внутри стран и нанести ущерб демократическим институтам. При этом из-за жесткой антироссийской линии и отказа участвовать в мирном процессе по Украине ЕС в значительной степени зависит от Вашингтона. Европейские политики опасаются открыто выступать против Белого дома, чтобы не лишиться поддержки в украинском конфликте."Своей постыдной, бесхарактерной позицией по поводу конфликта США и Израиля против Ирана европейские лидеры поставили крест на всем, что осталось от их глобального влияния и их притязаний на продвижение "международного порядка, основанного на правилах", —резюмируется в статье.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20260304/iran-868026413.html

https://1prime.ru/20260304/iran-868026230.html

украина

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, иран, сша, сергей лавров, нато, ес, мид