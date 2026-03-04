"Поставили крест". В США раскрыли тяжелую правду об Украине
RS: конфликт вокруг Ирана ударит по поставкам оружия на Украину
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Эскалация вокруг Ирана может негативно повлиять на объемы военной помощи Украине, сообщает Responsible Statecraft.
"Особенно иронично то, что, если война США и Израиля против Ирана затянется, это приведет к переброске американских и европейских противоракетных систем с Украины на Ближний Восток, что значительно ослабит оборону Украины", — отмечается в публикации.
По оценке RS, европейские лидеры оказались перед сложным выбором: поддерживая действия США и Израиля, они рискуют ослабить свои позиции внутри стран и нанести ущерб демократическим институтам. При этом из-за жесткой антироссийской линии и отказа участвовать в мирном процессе по Украине ЕС в значительной степени зависит от Вашингтона. Европейские политики опасаются открыто выступать против Белого дома, чтобы не лишиться поддержки в украинском конфликте.
"Своей постыдной, бесхарактерной позицией по поводу конфликта США и Израиля против Ирана европейские лидеры поставили крест на всем, что осталось от их глобального влияния и их притязаний на продвижение "международного порядка, основанного на правилах", —резюмируется в статье.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.