В "СберСтраховании жизни" огласили итоги первого года работы ДСЖ
2026-03-04T16:54+0300
2026-03-04T16:56+0300
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Более 18 тысяч россиян оформили новый инвестиционно-страховой инструмент — долевое страхование жизни — вложив в него 39 млрд рублей. Об этом в рамках форума лидеров рынка управления активами сообщил директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" Александр Тихомиров.За 12 месяцев компания запустила три фонда с разными риск-рейтингами — два на собственной лицензии и один совместно с УК "Первая". В текущем году "СберСтрахование жизни" продолжит развивать линейку долевого страхования жизни, в том числе и с рыночными УК. В ближайших планах — ДСЖ с защитой капитала и ДСЖ на ЗПИФ, рассказал Тихомиров.Доля женщин в продукте превышает долю мужчин — 52 и 48% соответственно. При этом средний возраст клиента одинаков для обеих групп — 52 года. Средний взнос по программе составляет 2,1 миллиона рублей. Больше всего инвесторов проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Тюменской области и Республике Башкортостан, подсчитали в компании.Закон, позволяющий страховщикам жизни продавать продукты ДСЖ, вступил в силу 1 января 2025 года. А уже в марте "СберСтрахование жизни" предложило рынку первый в России продукт ДСЖ "Долевой капитал" на собственной лицензии.Оформить полис ДСЖ можно в офисах СберПремьер, СберПервый, а также в СберБанк Онлайн (мобильная и веб-версии). Динамика, состав и стоимость портфеля отражаются на сайте СберСтрахования жизни и в личном кабинете СберБанк Онлайн.
16:54 04.03.2026 (обновлено: 16:56 04.03.2026)
 
В "СберСтраховании жизни" огласили итоги первого года работы ДСЖ

"СберСтрахование жизни": россияне за год оформили ДСЖ на 39 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства.
Рублевые купюры разного достоинства.
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Более 18 тысяч россиян оформили новый инвестиционно-страховой инструмент — долевое страхование жизни — вложив в него 39 млрд рублей. Об этом в рамках форума лидеров рынка управления активами сообщил директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" Александр Тихомиров.
За 12 месяцев компания запустила три фонда с разными риск-рейтингами — два на собственной лицензии и один совместно с УК "Первая". В текущем году "СберСтрахование жизни" продолжит развивать линейку долевого страхования жизни, в том числе и с рыночными УК. В ближайших планах — ДСЖ с защитой капитала и ДСЖ на ЗПИФ, рассказал Тихомиров.
Доля женщин в продукте превышает долю мужчин — 52 и 48% соответственно. При этом средний возраст клиента одинаков для обеих групп — 52 года. Средний взнос по программе составляет 2,1 миллиона рублей. Больше всего инвесторов проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Тюменской области и Республике Башкортостан, подсчитали в компании.
Закон, позволяющий страховщикам жизни продавать продукты ДСЖ, вступил в силу 1 января 2025 года. А уже в марте "СберСтрахование жизни" предложило рынку первый в России продукт ДСЖ "Долевой капитал" на собственной лицензии.
Оформить полис ДСЖ можно в офисах СберПремьер, СберПервый, а также в СберБанк Онлайн (мобильная и веб-версии). Динамика, состав и стоимость портфеля отражаются на сайте СберСтрахования жизни и в личном кабинете СберБанк Онлайн.
 
Заголовок открываемого материала