https://1prime.ru/20260304/strakhovanie-868011024.html
В "СберСтраховании жизни" огласили итоги первого года работы ДСЖ
В "СберСтраховании жизни" огласили итоги первого года работы ДСЖ - 04.03.2026, ПРАЙМ
В "СберСтраховании жизни" огласили итоги первого года работы ДСЖ
Более 18 тысяч россиян оформили новый инвестиционно-страховой инструмент — долевое страхование жизни — вложив в него 39 млрд рублей. Об этом в рамках форума... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T16:54+0300
2026-03-04T16:54+0300
2026-03-04T16:56+0300
сберстрахование жизни
финансы
сбербанк
ук "первая"
страхование жизни
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_a270ef16d0679b474c93a3dcbcd4f510.jpg
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Более 18 тысяч россиян оформили новый инвестиционно-страховой инструмент — долевое страхование жизни — вложив в него 39 млрд рублей. Об этом в рамках форума лидеров рынка управления активами сообщил директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" Александр Тихомиров.За 12 месяцев компания запустила три фонда с разными риск-рейтингами — два на собственной лицензии и один совместно с УК "Первая". В текущем году "СберСтрахование жизни" продолжит развивать линейку долевого страхования жизни, в том числе и с рыночными УК. В ближайших планах — ДСЖ с защитой капитала и ДСЖ на ЗПИФ, рассказал Тихомиров.Доля женщин в продукте превышает долю мужчин — 52 и 48% соответственно. При этом средний возраст клиента одинаков для обеих групп — 52 года. Средний взнос по программе составляет 2,1 миллиона рублей. Больше всего инвесторов проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Тюменской области и Республике Башкортостан, подсчитали в компании.Закон, позволяющий страховщикам жизни продавать продукты ДСЖ, вступил в силу 1 января 2025 года. А уже в марте "СберСтрахование жизни" предложило рынку первый в России продукт ДСЖ "Долевой капитал" на собственной лицензии.Оформить полис ДСЖ можно в офисах СберПремьер, СберПервый, а также в СберБанк Онлайн (мобильная и веб-версии). Динамика, состав и стоимость портфеля отражаются на сайте СберСтрахования жизни и в личном кабинете СберБанк Онлайн.
https://1prime.ru/20260303/vyplaty-867968654.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_6cbd52dff30a3da84de338ba3ef8cdf5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сберстрахование жизни, финансы, сбербанк, ук "первая", страхование жизни
СберСтрахование жизни, Финансы, Сбербанк, УК "Первая", страхование жизни
В "СберСтраховании жизни" огласили итоги первого года работы ДСЖ
"СберСтрахование жизни": россияне за год оформили ДСЖ на 39 млрд рублей
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Более 18 тысяч россиян оформили новый инвестиционно-страховой инструмент — долевое страхование жизни — вложив в него 39 млрд рублей. Об этом в рамках форума лидеров рынка управления активами сообщил директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" Александр Тихомиров.
"СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты бизнесу и физлицам на 35%
За 12 месяцев компания запустила три фонда с разными риск-рейтингами — два на собственной лицензии и один совместно с УК "Первая". В текущем году "СберСтрахование жизни" продолжит развивать линейку долевого страхования жизни, в том числе и с рыночными УК. В ближайших планах — ДСЖ с защитой капитала и ДСЖ на ЗПИФ, рассказал Тихомиров.
Доля женщин в продукте превышает долю мужчин — 52 и 48% соответственно. При этом средний возраст клиента одинаков для обеих групп — 52 года. Средний взнос по программе составляет 2,1 миллиона рублей. Больше всего инвесторов проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Тюменской области и Республике Башкортостан, подсчитали в компании.
Закон, позволяющий страховщикам жизни продавать продукты ДСЖ, вступил в силу 1 января 2025 года. А уже в марте "СберСтрахование жизни" предложило рынку первый в России продукт ДСЖ "Долевой капитал" на собственной лицензии.
Оформить полис ДСЖ можно в офисах СберПремьер, СберПервый, а также в СберБанк Онлайн (мобильная и веб-версии). Динамика, состав и стоимость портфеля отражаются на сайте СберСтрахования жизни и в личном кабинете СберБанк Онлайн.