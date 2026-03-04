Бразильский суд приостановил сделку по продаже золотого рудника

https://1prime.ru/20260304/sud-867990692.html

МЕХИКО, 4 мар - ПРАЙМ. Суд бразильского штата Баия приостановил миллиардную сделку по продаже золотого рудника в регионе между канадской и китайской компаниями, сообщила бразильская газета Folha de S.Paulo. "Суд штата Баия приостановил в эту среду продажу золотого рудника в штате, который является частью многомиллиардной сделки с участием канадских и китайских компаний в Бразилии", - пишет издание на своем сайте. По данным Folha, решение принято по иску государственной компании Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), которая заявила, что не была уведомлена о сделке, что, по ее утверждению, противоречит условиям арендного соглашения с канадской стороной. Речь идет о продаже активов канадской Equinox Gold в Бразилии китайской CMOC. В декабре Equinox объявила о намерении продать все свои бразильские активы более чем за 1 миллиард долларов, из которых 900 миллионов должны быть выплачены при закрытии сделки и еще 115 миллионов - спустя год. Как отмечает Folha, руководство CBPM утверждает, что право на добычу в Баии принадлежит государственной компании, а канадская сторона вела деятельность на основании договора аренды через компанию Santa Luz. По условиям контракта, передача прав третьим лицам требует согласия арендодателя. Судья Дарио Гургел де Кастро, согласно тексту, согласился с доводами госкомпании, указав, что смена контроля над компанией может повлиять на параметры партнерства, поскольку при заключении договора государство оценивает технические, управленческие и финансовые характеристики контрагента. Суд обязал стороны представить документы по сделке, но отказал в требовании немедленно вернуть арендованный участок под контроль CBPM, сохранив работу горнодобывающего комплекса. По информации издания, китайская CMOC уже управляет активом, поскольку сделка была завершена 23 января. В случае окончательной отмены продажи этого рудника под угрозой, как пишет газета, может оказаться вся сделка между канадской и китайской сторонами, поскольку комплекс в Баии является наиболее прибыльным активом Equinox в Бразилии.

