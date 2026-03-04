Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.03.2026
Совфед назначил Давыдова первым зампредом Верховного суда России
Совет Федерации на заседании в среду назначил Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя Верховного суда РФ. | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду назначил Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя Верховного суда РФ. Как отмечается на сайте ВС РФ, до настоящего времени Давыдов занимал должность заместителя председателя ВС РФ - председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ. Является заслуженным юристом РФ, доктором юридических наук и имеет высший квалификационный класс судьи. На занимавшую Давыдовым должность палата назначила Николая Тимошина, который в настоящее время является судьёй ВС РФ. Он также является заслуженным юристом РФ и имеет высший квалификационный класс судьи. На должность зампреда ВС РФ-председателя Дисциплинарной коллегии ВС РФ сенаторы назначили Олега Нефедова, который в настоящее время является судьёй ВС РФ и имеет высший квалификационный класс судьи. Также верхняя палата российского парламента переназначила Владимира Хомчика на должность зампреда ВС РФ-председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих. Кроме того, СФ утвердил Олега Зателепина членом президиума ВС РФ (является секретарем пленума ВС РФ), а Андрея Ноговицына и Дениса Кунева - назначил судьями ВС РФ.
11:43 04.03.2026
 
Совфед назначил Давыдова первым зампредом Верховного суда России

Совфед назначил Давыдова первым зампредом Верховного суда РФ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Верховный суд Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду назначил Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя Верховного суда РФ.
Как отмечается на сайте ВС РФ, до настоящего времени Давыдов занимал должность заместителя председателя ВС РФ - председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ. Является заслуженным юристом РФ, доктором юридических наук и имеет высший квалификационный класс судьи.
На занимавшую Давыдовым должность палата назначила Николая Тимошина, который в настоящее время является судьёй ВС РФ. Он также является заслуженным юристом РФ и имеет высший квалификационный класс судьи.
На должность зампреда ВС РФ-председателя Дисциплинарной коллегии ВС РФ сенаторы назначили Олега Нефедова, который в настоящее время является судьёй ВС РФ и имеет высший квалификационный класс судьи. Также верхняя палата российского парламента переназначила Владимира Хомчика на должность зампреда ВС РФ-председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих.
Кроме того, СФ утвердил Олега Зателепина членом президиума ВС РФ (является секретарем пленума ВС РФ), а Андрея Ноговицына и Дениса Кунева - назначил судьями ВС РФ.
