Совфед назначил Давыдова первым зампредом Верховного суда России

Совет Федерации на заседании в среду назначил Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя Верховного суда РФ. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T11:43+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду назначил Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя Верховного суда РФ. Как отмечается на сайте ВС РФ, до настоящего времени Давыдов занимал должность заместителя председателя ВС РФ - председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ. Является заслуженным юристом РФ, доктором юридических наук и имеет высший квалификационный класс судьи. На занимавшую Давыдовым должность палата назначила Николая Тимошина, который в настоящее время является судьёй ВС РФ. Он также является заслуженным юристом РФ и имеет высший квалификационный класс судьи. На должность зампреда ВС РФ-председателя Дисциплинарной коллегии ВС РФ сенаторы назначили Олега Нефедова, который в настоящее время является судьёй ВС РФ и имеет высший квалификационный класс судьи. Также верхняя палата российского парламента переназначила Владимира Хомчика на должность зампреда ВС РФ-председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих. Кроме того, СФ утвердил Олега Зателепина членом президиума ВС РФ (является секретарем пленума ВС РФ), а Андрея Ноговицына и Дениса Кунева - назначил судьями ВС РФ.

