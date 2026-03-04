https://1prime.ru/20260304/sudno-868017574.html

В Финском заливе село на мель грузовое судно "Мирадор"

04.03.2026

происшествия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно "Мирадор" село на мель в районе порта Усть-Луга в Ленобласти, начата проверка, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель грузового судна в Финском заливе", - говорится в сообщении. По предварительным данным, при маневрировании в акватории порта Усть-Луга судно "Мирадор" село на мель. Пострадавших нет. Повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

