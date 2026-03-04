Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финском заливе село на мель грузовое судно "Мирадор" - 04.03.2026
В Финском заливе село на мель грузовое судно "Мирадор"
2026-03-04T18:55+0300
2026-03-04T18:55+0300
происшествия
бизнес
усть-луга
финский залив
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно "Мирадор" село на мель в районе порта Усть-Луга в Ленобласти, начата проверка, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель грузового судна в Финском заливе", - говорится в сообщении. По предварительным данным, при маневрировании в акватории порта Усть-Луга судно "Мирадор" село на мель. Пострадавших нет. Повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
усть-луга
финский залив
бизнес, усть-луга, финский залив
Происшествия, Бизнес, Усть-Луга, Финский залив
18:55 04.03.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСудно в акватории морского порта Усть-Луга. Архивное фото
Судно в акватории морского порта Усть-Луга. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно "Мирадор" село на мель в районе порта Усть-Луга в Ленобласти, начата проверка, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель грузового судна в Финском заливе", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, при маневрировании в акватории порта Усть-Луга судно "Мирадор" село на мель. Пострадавших нет. Повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
ПроисшествияБизнесУсть-ЛугаФинский залив
 
 
