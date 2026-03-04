https://1prime.ru/20260304/sumy-867993780.html
В Сумах прогремел очередной взрыв
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Очередной взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах прозвучал ещё один взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В ночь на среду телеканал уже дважды сообщал о взрывах в Сумах.
