В Сумах прогремел очередной взрыв

2026-03-04T05:22+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Очередной взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах прозвучал ещё один взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В ночь на среду телеканал уже дважды сообщал о взрывах в Сумах.

