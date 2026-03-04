https://1prime.ru/20260304/tegeran-867995206.html
В Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы
В Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы
Взрывы прогремели в ночь на среду в Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов, сообщает телеканал Al Jazeera. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T07:14+0300
2026-03-04T07:14+0300
2026-03-04T07:14+0300
экономика
мировая экономика
тегеран
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867995206.jpg?1772597663
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в ночь на среду в Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Это четвертая ночь американо-израильских ударов. Они нацелены на разные места по всей стране, включая столицу - Тегеран... Бомбардировкам подверглись также города Исфахан, Кум и Урмия", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
тегеран
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, тегеран, сша, иран
Экономика, Мировая экономика, Тегеран, США, ИРАН
В Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы
Al Jazeera: в Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в ночь на среду в Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Это четвертая ночь американо-израильских ударов. Они нацелены на разные места по всей стране, включая столицу - Тегеран... Бомбардировкам подверглись также города Исфахан, Кум и Урмия", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.