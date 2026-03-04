Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/tegeran-867995206.html
В Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы
В Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы
Взрывы прогремели в ночь на среду в Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов, сообщает телеканал Al Jazeera. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T07:14+0300
2026-03-04T07:14+0300
экономика
мировая экономика
тегеран
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867995206.jpg?1772597663
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в ночь на среду в Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов, сообщает телеканал Al Jazeera. "Это четвертая ночь американо-израильских ударов. Они нацелены на разные места по всей стране, включая столицу - Тегеран... Бомбардировкам подверглись также города Исфахан, Кум и Урмия", - говорится в сообщении. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
тегеран
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, тегеран, сша, иран
Экономика, Мировая экономика, Тегеран, США, ИРАН
07:14 04.03.2026
 
В Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы

Al Jazeera: в Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в ночь на среду в Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Это четвертая ночь американо-израильских ударов. Они нацелены на разные места по всей стране, включая столицу - Тегеран... Бомбардировкам подверглись также города Исфахан, Кум и Урмия", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
 
ЭкономикаМировая экономикаТегеранСШАИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала