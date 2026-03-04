https://1prime.ru/20260304/tegeran-867995206.html

В Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы

В Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы - 04.03.2026, ПРАЙМ

В Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов прогремели взрывы

Взрывы прогремели в ночь на среду в Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов, сообщает телеканал Al Jazeera. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T07:14+0300

2026-03-04T07:14+0300

2026-03-04T07:14+0300

экономика

мировая экономика

тегеран

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867995206.jpg?1772597663

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в ночь на среду в Тегеране, Исфахане и ряде других иранских городов, сообщает телеканал Al Jazeera. "Это четвертая ночь американо-израильских ударов. Они нацелены на разные места по всей стране, включая столицу - Тегеран... Бомбардировкам подверглись также города Исфахан, Кум и Урмия", - говорится в сообщении. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

тегеран

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, тегеран, сша, иран