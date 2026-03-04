https://1prime.ru/20260304/trutnev-867989823.html

В Совфеде выступит вице-премьер Трутнев

В Совфеде выступит вице-премьер Трутнев - 04.03.2026, ПРАЙМ

В Совфеде выступит вице-премьер Трутнев

В Совфеде выступит вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в рамках "правительственного... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T00:23+0300

2026-03-04T00:23+0300

2026-03-04T00:23+0300

экономика

россия

рф

дальний восток

арктика

юрий трутнев

алексей чекунков

татьяна москалькова

верховный суд

цик

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867989823.jpg?1772573001

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В Совфеде выступит вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в рамках "правительственного часа" он расскажет о стратегических направлениях развития Дальнего Востока, говорится в повестке. Содокладчиком выступит министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Сенаторы также заслушают доклад уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой о деятельности за 2025 год. Законодатели рассмотрят представления президента РФ Владимира Путина о назначении четырех заместителей председателя Верховного суда и двоих судей Верховного суда РФ. Кандидатуры представит председатель ВС Игорь Краснов. Предлагается назначить Владимира Давыдова на должность первого зампредседателя Верховного суда РФ; Николая Тимошина на должность зампредседателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда; Олега Нефедова на должность зампредседателя Верховного суда - председателя Дисциплинарной коллегии Верховного суда; Владимира Хомчика на должность зампредседателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ. Андрея Ноговицына и Дениса Кунева предлагается назначить на должности судей Верховного суда РФ. Кроме того, кандидатура судьи Верховного суда Олега Зателепина будет представлена для утверждения членом Президиума ВС РФ. Предполагается, что сенаторы обсудят назначение в ЦИК РФ кандидатов от Совфеда. В "пятерку" вошли действующий замглавы ЦИК Николай Булаев, члены комиссии Евгений Шевченко, Людмила Маркина и Эльмира Хаймурзина, а также член ЦИК из президентской квоты Павел Андреев. Избранный ранее от Совфеда в ЦИК Борис Эбзеев принял решение больше не баллотироваться. Сенаторы рассмотрят поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривающие отказ в выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу в Вооруженных силах РФ. В повестке и закон о введении обязательной геномной регистрации ряда военнослужащих, сотрудников Росгвардии, полиции и госслужащих. В повестке заседания СФ - внесение изменений в КоАП РФ, устанавливающие ответственность за осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси без страхования жизни, здоровья и имущества пассажиров, а также поправки, касающиеся совершенствования механизма привлечения к ответственности за показ фильма без прокатного удостоверения. Состоится "Час субъекта Российской Федерации". О социально-экономическом развитии Калининградской области расскажут губернатор Алексей Беспрозванных и председатель законодательного собрания Андрей Кропоткин.

рф

дальний восток

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, дальний восток, арктика, юрий трутнев, алексей чекунков, татьяна москалькова, верховный суд, цик, вс рф