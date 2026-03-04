https://1prime.ru/20260304/tsb-867994130.html
Эксперты: ЦБ сократит продажи валюты в рамках работы с ФНБ
2026-03-04T05:46+0300
рынок
финансы
ближний восток
наталья ващелюк
антон силуанов
минфин
фнб
банк россия
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Банк России немного сократит продажи валюты в рамках работы с Фондом национального благосостояния (ФНБ) в марте - начале апреля с текущих 16,52 миллиарда рублей в день в эквиваленте, оценили для РИА Новости эксперты.
Минфин с 6 февраля по 5 марта продает валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 226,8 миллиарда рублей в эквиваленте, по 11,9 миллиарда рублей в день. А ЦБ в текущем полугодии добавляет к операциям для Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день. Итого регулятор сейчас продает валюты и золота на 16,52 миллиарда рублей в день в эквиваленте.
С 6 марта ежедневные продажи валюты Минфином из ФНБ снизятся до 10-10,5 миллиарда рублей в день, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
Продажи валюты Минфином уменьшатся до 6-7 миллиардов рублей в день, в свою очередь считает Елена Ахмедова из компании "Эйлер Аналитические технологии".
Снижения показателя ожидает и Наталья Ващелюк из УК "Первая". При этом она не исключила, что Минфин может сообщить новые параметры бюджетного правила уже 4 марта, в частности, понизив цену отсечения на российскую нефть, как ранее анонсировал глава ведомства Антон Силуанов.
"Однако в конце прошедшей недели произошло обострение ситуации на Ближнем Востоке, и цены на нефть Brent превысили 80 долларов за баррель, а неопределенность существенно повысилась. В условиях роста мировых цен на нефть Минфин может взять паузу для оценки ситуации на сырьевых рынках и принять решение по параметрам бюджетного правила позднее", - добавляет она.
Внесение изменений в бюджетное правило, вероятно, будет происходить в рамках регулярного раунда уточнения бюджета во втором квартале, полагает Вайсберг. "Если бы новая цена отсечения с 1 марта составляла 50 долларов за баррель (а не 59 долларов - как сейчас), продажи валюты Минфином из ФНБ равнялись бы в марте порядка 8,5 миллиарда рублей в день", - резюмировал он.
