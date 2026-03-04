https://1prime.ru/20260304/turizm-868014432.html
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году - 04.03.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году
Въездной турпоток в Россию в 2025 году вырос на 12%, до 5 миллионов туристов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию в 2025 году вырос на 12%, до 5 миллионов туристов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Существенно вырос въездной туризм: плюс 12%, 5 миллионов гостей. Это результат принятых вами (президентом Владимиром Путиным - ред.) решений: по расширению авиасообщения с Саудовской Аравией, с Вьетнамом, с Китаем, а также по развитию системы единой электронной визы", - сказал Решетников на совещании президента России с членами правительства. "И вот с Китаем, с Оманом, и скоро еще заработает у нас безвиз с Саудовской Аравией. Сработало и продвижение бренда России на международных рынках", - добавил министр.
