Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году - 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T18:08+0300
2026-03-04T18:09+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию в 2025 году вырос на 12%, до 5 миллионов туристов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Существенно вырос въездной туризм: плюс 12%, 5 миллионов гостей. Это результат принятых вами (президентом Владимиром Путиным - ред.) решений: по расширению авиасообщения с Саудовской Аравией, с Вьетнамом, с Китаем, а также по развитию системы единой электронной визы", - сказал Решетников на совещании президента России с членами правительства. "И вот с Китаем, с Оманом, и скоро еще заработает у нас безвиз с Саудовской Аравией. Сработало и продвижение бренда России на международных рынках", - добавил министр.
1920
1920
true
18:08 04.03.2026 (обновлено: 18:09 04.03.2026)
 
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году

Решетников: въездной турпоток в Россию в 2025 году вырос на 12%

Министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию в 2025 году вырос на 12%, до 5 миллионов туристов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Существенно вырос въездной туризм: плюс 12%, 5 миллионов гостей. Это результат принятых вами (президентом Владимиром Путиным - ред.) решений: по расширению авиасообщения с Саудовской Аравией, с Вьетнамом, с Китаем, а также по развитию системы единой электронной визы", - сказал Решетников на совещании президента России с членами правительства.
"И вот с Китаем, с Оманом, и скоро еще заработает у нас безвиз с Саудовской Аравией. Сработало и продвижение бренда России на международных рынках", - добавил министр.
