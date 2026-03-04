https://1prime.ru/20260304/turizm-868014432.html

Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году

Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году - 04.03.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году

Въездной турпоток в Россию в 2025 году вырос на 12%, до 5 миллионов туристов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T18:08+0300

2026-03-04T18:08+0300

2026-03-04T18:09+0300

бизнес

туризм

китай

россия

саудовская аравия

рф

максим решетников

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861774277_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_9032a88367e3d26c3788c1a6b9285c5e.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию в 2025 году вырос на 12%, до 5 миллионов туристов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Существенно вырос въездной туризм: плюс 12%, 5 миллионов гостей. Это результат принятых вами (президентом Владимиром Путиным - ред.) решений: по расширению авиасообщения с Саудовской Аравией, с Вьетнамом, с Китаем, а также по развитию системы единой электронной визы", - сказал Решетников на совещании президента России с членами правительства. "И вот с Китаем, с Оманом, и скоро еще заработает у нас безвиз с Саудовской Аравией. Сработало и продвижение бренда России на международных рынках", - добавил министр.

https://1prime.ru/20260303/kurort-867965545.html

китай

саудовская аравия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, китай, россия, саудовская аравия, рф, максим решетников, владимир путин