На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Киеве

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В Киеве растет страх из-за ситуации вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung. "Окружение Зеленского опасается, что война в его собственной стране может быть забыта в ближайшие недели и месяцы", — говорится в публикации.В материале отмечается, что с конца прошлой недели внимание всего мира сосредоточено на Иране, Израиле и Персидском заливе, меньше новостей поступает о Донбассе, линии фронта и ситуации в Киеве или Одессе.При этом неназванный европейский дипломат добавил, что еще до нападения на Иран американцы стали проявлять меньше интереса и терять терпение по отношению к Украине.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.

