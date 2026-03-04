Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Киеве - 04.03.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Киеве
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Киеве - 04.03.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Киеве
В Киеве растет страх из-за ситуации вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung. "Окружение Зеленского опасается, что война в его собственной стране может быть забыта... | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В Киеве растет страх из-за ситуации вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung. "Окружение Зеленского опасается, что война в его собственной стране может быть забыта в ближайшие недели и месяцы", — говорится в публикации.В материале отмечается, что с конца прошлой недели внимание всего мира сосредоточено на Иране, Израиле и Персидском заливе, меньше новостей поступает о Донбассе, линии фронта и ситуации в Киеве или Одессе.При этом неназванный европейский дипломат добавил, что еще до нападения на Иран американцы стали проявлять меньше интереса и терять терпение по отношению к Украине.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
иран, израиль, киев
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Киев
09:41 04.03.2026
 
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Киеве

Berliner Zeitung: в Киеве растет страх из-за ситуации вокруг Ирана

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
© Unsplash/Glib Albovsky
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В Киеве растет страх из-за ситуации вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung.

"Окружение Зеленского опасается, что война в его собственной стране может быть забыта в ближайшие недели и месяцы", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что с конца прошлой недели внимание всего мира сосредоточено на Иране, Израиле и Персидском заливе, меньше новостей поступает о Донбассе, линии фронта и ситуации в Киеве или Одессе.

При этом неназванный европейский дипломат добавил, что еще до нападения на Иран американцы стали проявлять меньше интереса и терять терпение по отношению к Украине.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.

В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Заголовок открываемого материала