https://1prime.ru/20260304/valyuty-867980746.html

"Не рубль и не доллар". Эти валюты спасут от нового кризиса

"Не рубль и не доллар". Эти валюты спасут от нового кризиса - 04.03.2026, ПРАЙМ

"Не рубль и не доллар". Эти валюты спасут от нового кризиса

В условиях обострения геополитической напряженности инвесторы традиционно переходят в режим снижения риска и перераспределяют капитал в активы, воспринимаемые,... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T06:06+0300

2026-03-04T06:06+0300

2026-03-04T06:06+0300

мнения аналитиков

мировая экономика

рынок

сша

япония

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867980746.jpg?1772593561

МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. В условиях обострения геополитической напряженности инвесторы традиционно переходят в режим снижения риска и перераспределяют капитал в активы, воспринимаемые, как наиболее ликвидные и надежные. В текущей ситуации это привело к укреплению доллара США и швейцарского франка, хотя механизмы поддержки этих валют отличаются.Доллар доминирует, как глобальная расчетная валюта и защитный актив. К тому же США - крупный производитель энергоносителей. Повышение цен может увеличить доходы американских компаний и укрепить экономику. В свою очередь, швейцарский франк традиционно выступает в роли тихой гавани, благодаря устойчивости финансовой системы и консервативной политики ШНБ.Иена хотя и считается защитным активом, демонстрирует неоднозначную динамику. С одной стороны, в периоды рыночной турбулентности наблюдается повышенный спрос на нее, как на валюту-убежище. С другой – ее поведение сдерживается высокой энергозависимостью Японии и способностью банка Японии вмешиваться в рынок для предотвращения чрезмерного укрепления национальной валюты.Полагаю, что динамика доллара, вызванная геополитическими рисками и ростом цен на нефть, носит кратковременный характер и продержится до тех пор, пока сохранится неопределенность.Что касается влияния роста цен на курс рубля, то он будет определяться не столько уровнем котировок, сколько реальным притоком валютной выручки. Если поступления будут стабильны и будут сопровождаться продажей валюты, нефтяной фактор окажет поддерживающее воздействие на рубль. Однако при затяжном конфликте на первый план выйдут риски и неопределенность, что может нейтрализовать эффект от высоких цен на нефть. Кроме того, из-за санкционных ограничений сложности с расчетами и логистикой могут снизить приток валюты в страну и ослабить рубль, несмотря на рост нефтяных цен. Долгосрочный эффект будет зависеть от множества факторов – длительности конфликта, решений ОПЕК+, действий центральных банков, изменений в бюджетном правиле РФ и т.д.Поэтому ключевым фактором для рубля, на мой взгляд, станет не только динамика нефтяных котировок, но и продолжительность острого кризиса, определяющая баланс между нефтяной поддержкой и спросом на валюту.Автор - Светлана Фрумина, к.э.н., заведующая кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Светлана Фрумина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847347855_0:0:779:780_100x100_80_0_0_557d09552d31ecfc775907a3cafdab1b.jpg

Светлана Фрумина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847347855_0:0:779:780_100x100_80_0_0_557d09552d31ecfc775907a3cafdab1b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Фрумина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847347855_0:0:779:780_100x100_80_0_0_557d09552d31ecfc775907a3cafdab1b.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, рынок, сша, япония, курсы валют