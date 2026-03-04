https://1prime.ru/20260304/vb-868023807.html

Стоимость говядины в мире превысила восемь долларов за килограмм

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Стоимость говядины в мире впервые с 1960 года превысила 8 долларов за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Основными причинами такой динамики стало сокращение мирового производства, а также рост спроса на белок в мире, заявил агентству старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Адам Абдулатипов. Мировые цены на говядину растут второй месяц подряд, при этом в феврале они прибавили 2% по сравнению с январем и 23% по сравнению с февралем прошлого года. В результате стоимость одного килограмма мяса подскочила до 8,12 доллара, что стало новым максимумом с 1960 года (более ранних данных нет). Аналитик отметил, что такая динамика цен - результат одновременного воздействия нескольких факторов, прежде всего со стороны предложения. "Ключевым триггером стало сокращение мирового производства. В США поголовье крупного рогатого скота опустилось до минимальных уровней с начала 1950-х годов. При этом спрос со стороны американских потребителей остается относительно устойчивым. Это привело к росту импорта говядины в США и усилило конкуренцию за объемы на мировом рынке", - пояснил Абдулатипов. Дополнительным фактором стала ситуация в Австралии, где после засухи 2018-2019 годов и массового забоя скота страна перешла в фазу восстановления стада. Это означает, что значительная часть животных оставляется для разведения, а не направляется на убой, что временно ограничивает экспортные поставки, указывает он. "Важно учитывать и специфику отрасли: производство говядины - это бизнес с длинным инвестиционным циклом. От увеличения поголовья до роста фактических объемов поставок проходит несколько лет, поэтому рынок не способен быстро отреагировать на ценовые сигналы и восстановить баланс", - указал он. Наконец, по словам аналитика, сейчас идет тренд на белковые продукты в мире, одновременно продолжается рост населения в развивающихся регионах и увеличивается потребление белка на душу населения в развитых странах.

