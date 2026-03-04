Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти ОАЭ запретили прибытие в страну авиапассажиров - 04.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260304/vlasti-867989455.html
2026-03-04T00:17+0300
2026-03-04T00:17+0300
бизнес
дубай
ближний восток
иран
белавиа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867989455.jpg?1772572629
МИНСК, 4 мар - ПРАЙМ. Власти Объединенных Арабских Эмиратов после обострения ситуации на Ближнем Востоке запретили прибытие в страну авиапассажиров, сообщил генеральный директор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока были введены из-за ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. "Власти Эмиратов, если мы говорим о Дубае, власти Эмиратов запретили завозить туда пассажиров, поэтому рейсы в Дубай летят пустыми, обратно будут практически полными. Но понятно, что для авиакомпании это будет убыток", - сказал Чергинец в интервью телеканалу "Первый информационный". Гендиректор заявил, что, несмотря на убыточность вывозных рейсов, белорусский национальный авиаперевозчик не требует со своих клиентов дополнительной платы. Чергинец охарактеризовал ситуацию с воздушным сообщением в ближневосточном регионе как тяжелую. "Где-то что-то получается. Вот сегодня первый рейс, который довезет наших туристов, наших пассажиров, не только туристов, пассажиров, из Дубая в Минск. Надеюсь, завтра будет рейс, послезавтра… Я не могу сказать, что ситуация налаживается, нет. Но хотя бы чуть-чуть появляются какие-то отдушины", - сказал он. По оценке гендиректора, к настоящему времени в Дубае находятся около тысячи ожидающих возвращения в Белоруссию пассажиров "Белавиа", в Омане - чуть менее 300 человек. Во вторник "Белавиа" сообщила, что из Дубая в Минск с посадкой на дозаправку в казахстанском Актау вылетел вывозной борт, на котором находятся 189 пассажиров с авиабилетами на 28 февраля. Ожидается, что самолет приземлится в белорусской столице после двух часов ночи по минскому времени (совпадает с мск). В настоящее время на табло Национального аэропорта Минск указано, что прибытие рейса задерживается.
дубай
ближний восток
иран
бизнес, дубай, ближний восток, иран, белавиа
Бизнес, Дубай, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Белавиа
00:17 04.03.2026
 
МИНСК, 4 мар - ПРАЙМ. Власти Объединенных Арабских Эмиратов после обострения ситуации на Ближнем Востоке запретили прибытие в страну авиапассажиров, сообщил генеральный директор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.
Ограничения на использование воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока были введены из-за ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Власти Эмиратов, если мы говорим о Дубае, власти Эмиратов запретили завозить туда пассажиров, поэтому рейсы в Дубай летят пустыми, обратно будут практически полными. Но понятно, что для авиакомпании это будет убыток", - сказал Чергинец в интервью телеканалу "Первый информационный".
Гендиректор заявил, что, несмотря на убыточность вывозных рейсов, белорусский национальный авиаперевозчик не требует со своих клиентов дополнительной платы.
Чергинец охарактеризовал ситуацию с воздушным сообщением в ближневосточном регионе как тяжелую. "Где-то что-то получается. Вот сегодня первый рейс, который довезет наших туристов, наших пассажиров, не только туристов, пассажиров, из Дубая в Минск. Надеюсь, завтра будет рейс, послезавтра… Я не могу сказать, что ситуация налаживается, нет. Но хотя бы чуть-чуть появляются какие-то отдушины", - сказал он.
По оценке гендиректора, к настоящему времени в Дубае находятся около тысячи ожидающих возвращения в Белоруссию пассажиров "Белавиа", в Омане - чуть менее 300 человек.
Во вторник "Белавиа" сообщила, что из Дубая в Минск с посадкой на дозаправку в казахстанском Актау вылетел вывозной борт, на котором находятся 189 пассажиров с авиабилетами на 28 февраля. Ожидается, что самолет приземлится в белорусской столице после двух часов ночи по минскому времени (совпадает с мск). В настоящее время на табло Национального аэропорта Минск указано, что прибытие рейса задерживается.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
