ВСС назвал самые частые ошибки врачей при проверках

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Самые частые врачебные ошибки, выявляемые при проверках в рамках системы обязательного медицинского страхования, связаны с оказанием помощи больным сахарным диабетом, при этом в целом число ошибок незначительное, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "Наиболее частое выявляемое страховщиками нарушение - несвоевременное проведение консультаций эндокринолога и офтальмолога при оказании медицинской помощи больным с сахарным диабетом", - сказал Уфимцев. В целом, по словам главы ВСС, грубые дефекты, приводящие к серьезному ущербу здоровья пациентов, выявляются в менее 1% от всех проверяемых случаев. "Если в прошлом году было проведено около 30 миллионов экспертиз, выявлено 5,8 миллиона нарушений, и из них около 1% - ошибки врачей", - пояснил он. "Это, например, не совсем верно построенный процесс лечения, когда не все рекомендации учтены, не те анализы назначены. Это в принципе нормальная цифра. Компетенция врачей у нас достаточно хорошая. И врачи у нас, конечно, - золото", - добавил глава ВСС. Он назвал уровень здравоохранения в России высоким, несмотря на сложности в системе. "Если взять, например, Париж и все их лечебные учреждения по программе медицинского страхования, а не самые выдающиеся, я могу с уверенностью сказать, что средний уровень здравоохранения в России и по уровню оснащения, и по качеству услуг точно не хуже, а, может, даже и лучше", - заключил Уфимцев.

