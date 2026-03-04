Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСС назвал самые частые ошибки врачей при проверках - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/vss-867992097.html
ВСС назвал самые частые ошибки врачей при проверках
ВСС назвал самые частые ошибки врачей при проверках - 04.03.2026, ПРАЙМ
ВСС назвал самые частые ошибки врачей при проверках
Самые частые врачебные ошибки, выявляемые при проверках в рамках системы обязательного медицинского страхования, связаны с оказанием помощи больным сахарным... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T03:57+0300
2026-03-04T03:57+0300
общество
бизнес
здоровье
париж
евгений уфимцев
всс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867992097.jpg?1772585857
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Самые частые врачебные ошибки, выявляемые при проверках в рамках системы обязательного медицинского страхования, связаны с оказанием помощи больным сахарным диабетом, при этом в целом число ошибок незначительное, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "Наиболее частое выявляемое страховщиками нарушение - несвоевременное проведение консультаций эндокринолога и офтальмолога при оказании медицинской помощи больным с сахарным диабетом", - сказал Уфимцев. В целом, по словам главы ВСС, грубые дефекты, приводящие к серьезному ущербу здоровья пациентов, выявляются в менее 1% от всех проверяемых случаев. "Если в прошлом году было проведено около 30 миллионов экспертиз, выявлено 5,8 миллиона нарушений, и из них около 1% - ошибки врачей", - пояснил он. "Это, например, не совсем верно построенный процесс лечения, когда не все рекомендации учтены, не те анализы назначены. Это в принципе нормальная цифра. Компетенция врачей у нас достаточно хорошая. И врачи у нас, конечно, - золото", - добавил глава ВСС. Он назвал уровень здравоохранения в России высоким, несмотря на сложности в системе. "Если взять, например, Париж и все их лечебные учреждения по программе медицинского страхования, а не самые выдающиеся, я могу с уверенностью сказать, что средний уровень здравоохранения в России и по уровню оснащения, и по качеству услуг точно не хуже, а, может, даже и лучше", - заключил Уфимцев.
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, здоровье, париж, евгений уфимцев, всс
Общество , Бизнес, Здоровье, Париж, Евгений Уфимцев, ВСС
03:57 04.03.2026
 
ВСС назвал самые частые ошибки врачей при проверках

Глава ВСС Уфимцев: самые частые ошибки врачей связаны с оказанием помощи больным диабетом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Самые частые врачебные ошибки, выявляемые при проверках в рамках системы обязательного медицинского страхования, связаны с оказанием помощи больным сахарным диабетом, при этом в целом число ошибок незначительное, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"Наиболее частое выявляемое страховщиками нарушение - несвоевременное проведение консультаций эндокринолога и офтальмолога при оказании медицинской помощи больным с сахарным диабетом", - сказал Уфимцев.
В целом, по словам главы ВСС, грубые дефекты, приводящие к серьезному ущербу здоровья пациентов, выявляются в менее 1% от всех проверяемых случаев. "Если в прошлом году было проведено около 30 миллионов экспертиз, выявлено 5,8 миллиона нарушений, и из них около 1% - ошибки врачей", - пояснил он.
"Это, например, не совсем верно построенный процесс лечения, когда не все рекомендации учтены, не те анализы назначены. Это в принципе нормальная цифра. Компетенция врачей у нас достаточно хорошая. И врачи у нас, конечно, - золото", - добавил глава ВСС.
Он назвал уровень здравоохранения в России высоким, несмотря на сложности в системе.
"Если взять, например, Париж и все их лечебные учреждения по программе медицинского страхования, а не самые выдающиеся, я могу с уверенностью сказать, что средний уровень здравоохранения в России и по уровню оснащения, и по качеству услуг точно не хуже, а, может, даже и лучше", - заключил Уфимцев.
 
ОбществоБизнесЗдоровьеПарижЕвгений УфимцевВСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала