Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи

Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи

Ситуация с поставками нефти будет обсуждаться на встрече Путина и главы венгерского МИД Петера Сийярто, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T13:49+0300

россия

рф

европа

дмитрий песков

петер сийярто

ормузский пролив

мид

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Ситуация с поставками нефти будет обсуждаться на встрече Путина и главы венгерского МИД Петера Сийярто, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Конечно же, в том числе, это будет затрагиваться сегодня в ходе беседы Путина с господином Сийярто. А так других обращений не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос обращались ли страны Европы к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива и войны против Ирана.

