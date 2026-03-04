https://1prime.ru/20260304/vstrecha-868006245.html
Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи
Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи - 04.03.2026
Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи
Ситуация с поставками нефти будет обсуждаться на встрече Путина и главы венгерского МИД Петера Сийярто, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков | 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Ситуация с поставками нефти будет обсуждаться на встрече Путина и главы венгерского МИД Петера Сийярто, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Конечно же, в том числе, это будет затрагиваться сегодня в ходе беседы Путина с господином Сийярто. А так других обращений не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос обращались ли страны Европы к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива и войны против Ирана.
Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи
Песков: Путин с Сийярто обсудят ситуацию с поставками нефти