https://1prime.ru/20260304/vsu-867995152.html
ВСУ массово переводят в штурмовики артиллеристов 58-й ОМБР
ВСУ массово переводят в штурмовики артиллеристов 58-й ОМБР - 04.03.2026, ПРАЙМ
ВСУ массово переводят в штурмовики артиллеристов 58-й ОМБР
Командование ВСУ переводит в штурмовики артиллеристов 58-й отдельной механизированной бригады, находящихся в госпитале, сообщили РИА Новости в российских... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T07:14+0300
2026-03-04T07:14+0300
2026-03-04T07:14+0300
общество
экономика
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867995152.jpg?1772597661
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Командование ВСУ переводит в штурмовики артиллеристов 58-й отдельной механизированной бригады, находящихся в госпитале, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Артиллеристов 58-й ОМБР ВСУ, находящихся в лазарете или имеющих хронические заболевания, массово переводят в штурмовые подразделения, где их продолжительность жизни не превышает три-четыре дня", - сказал собеседник агентства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , всу
Общество , Экономика, ВСУ
ВСУ массово переводят в штурмовики артиллеристов 58-й ОМБР
Командование ВСУ переводит в штурмовики артиллеристов 58-й ОМБР, находящихся в госпитале
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Командование ВСУ переводит в штурмовики артиллеристов 58-й отдельной механизированной бригады, находящихся в госпитале, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Артиллеристов 58-й ОМБР ВСУ, находящихся в лазарете или имеющих хронические заболевания, массово переводят в штурмовые подразделения, где их продолжительность жизни не превышает три-четыре дня", - сказал собеседник агентства.