2026-03-04T07:14+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Командование ВСУ переводит в штурмовики артиллеристов 58-й отдельной механизированной бригады, находящихся в госпитале, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Артиллеристов 58-й ОМБР ВСУ, находящихся в лазарете или имеющих хронические заболевания, массово переводят в штурмовые подразделения, где их продолжительность жизни не превышает три-четыре дня", - сказал собеседник агентства.

общество , всу