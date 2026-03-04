Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки

https://1prime.ru/20260304/vzyatka-868001144.html
2026-03-04T11:11+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_1330bf876b5dda4fe55f1b712754e535.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Начальник управления вагонного хозяйства в структуре РЖД задержан за полученные в Москве взятки на 12 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также посредника во взяточничестве по часть 4 статьи 291.1 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года начальник управления вагонного хозяйства получил в Москве через посредника взятку более 12 миллионов рублей за действия в пользу коммерческой организации – заключение договоров подряда на ремонт грузовых вагонов и их запасных частей, а также беспрепятственную приемку работ. В настоящее время фигуранты дела задержаны, им предъявлено обвинение. Подчеркивается, что на допросе соучастники полностью признали вину. Добавляется, что со взяткодателем также проведен ряд следственных действий. Кроме того, в рамках расследования проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов, изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к совершенному преступлению. "В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения", - рассказали в СК.
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2f58f0f093af65ecb2faaa10379a001.jpg
