Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки

2026-03-04T11:11+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Начальник управления вагонного хозяйства в структуре РЖД задержан за полученные в Москве взятки на 12 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также посредника во взяточничестве по часть 4 статьи 291.1 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года начальник управления вагонного хозяйства получил в Москве через посредника взятку более 12 миллионов рублей за действия в пользу коммерческой организации – заключение договоров подряда на ремонт грузовых вагонов и их запасных частей, а также беспрепятственную приемку работ. В настоящее время фигуранты дела задержаны, им предъявлено обвинение. Подчеркивается, что на допросе соучастники полностью признали вину. Добавляется, что со взяткодателем также проведен ряд следственных действий. Кроме того, в рамках расследования проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов, изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к совершенному преступлению. "В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения", - рассказали в СК.
© РИА Новости . Александр Гальперин
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Начальник управления вагонного хозяйства в структуре РЖД задержан за полученные в Москве взятки на 12 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также посредника во взяточничестве по часть 4 статьи 291.1 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года начальник управления вагонного хозяйства получил в Москве через посредника взятку более 12 миллионов рублей за действия в пользу коммерческой организации – заключение договоров подряда на ремонт грузовых вагонов и их запасных частей, а также беспрепятственную приемку работ.
В настоящее время фигуранты дела задержаны, им предъявлено обвинение. Подчеркивается, что на допросе соучастники полностью признали вину. Добавляется, что со взяткодателем также проведен ряд следственных действий.
Кроме того, в рамках расследования проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов, изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к совершенному преступлению.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения", - рассказали в СК.
РОССИЯБизнесРФРЖДМОСКВАСК РФ
 
 
