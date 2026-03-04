https://1prime.ru/20260304/yandeks-868023424.html

Суд удовлетворил иск "Яндекса" и лишил компанию "Везу" двух брендов Go

2026-03-04T22:27+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск компании "Яндекс" и лишил двух товарных знаков с элементом "Go" в названии транспортно-логистическую компанию ООО "Везу", сообщили РИА Новости в суде. "Решением суда полностью удовлетворены исковые требования ООО "Яндекс" к ООО "Везу" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков № 636693 и № 636694 в связи с их неиспользованием", - сказал собеседник агентства. Речь идет о двух товарных знаках со словесным элементом "Go". У самого истца под обозначением Yandex Go работает мобильное приложение, объединяющее сервисы заказа такси, доставки товаров и еды, расписания транспорта и другие. Кроме того, в этот же суд компания подала аналогичные иски к четырем иностранным компаниям. Требования касаются российского товарного знака Go Travel, принадлежащего британской DG International Holdings Limited; международных знаков go американской GoBrands Inc, Go! и GO! Express & Logistics немецкой GO! Express & Logistics Deutschland; а также GO, GO Box, GO Direkt и GO Direkt Mautabwicklung Leicht Gemacht австрийской Asfinag Maut Service.

