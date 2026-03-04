Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд удовлетворил иск "Яндекса" и лишил компанию "Везу" двух брендов Go - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/yandeks-868023424.html
Суд удовлетворил иск "Яндекса" и лишил компанию "Везу" двух брендов Go
Суд удовлетворил иск "Яндекса" и лишил компанию "Везу" двух брендов Go - 04.03.2026, ПРАЙМ
Суд удовлетворил иск "Яндекса" и лишил компанию "Везу" двух брендов Go
Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск компании "Яндекс" и лишил двух товарных знаков с элементом "Go" в названии транспортно-логистическую компанию... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T22:27+0300
2026-03-04T22:27+0300
экономика
бизнес
россия
яндекс
везет
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/54/830905449_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_3fb017df7523411186b99a1141afed20.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск компании "Яндекс" и лишил двух товарных знаков с элементом "Go" в названии транспортно-логистическую компанию ООО "Везу", сообщили РИА Новости в суде. "Решением суда полностью удовлетворены исковые требования ООО "Яндекс" к ООО "Везу" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков № 636693 и № 636694 в связи с их неиспользованием", - сказал собеседник агентства. Речь идет о двух товарных знаках со словесным элементом "Go". У самого истца под обозначением Yandex Go работает мобильное приложение, объединяющее сервисы заказа такси, доставки товаров и еды, расписания транспорта и другие. Кроме того, в этот же суд компания подала аналогичные иски к четырем иностранным компаниям. Требования касаются российского товарного знака Go Travel, принадлежащего британской DG International Holdings Limited; международных знаков go американской GoBrands Inc, Go! и GO! Express &amp; Logistics немецкой GO! Express &amp; Logistics Deutschland; а также GO, GO Box, GO Direkt и GO Direkt Mautabwicklung Leicht Gemacht австрийской Asfinag Maut Service.
https://1prime.ru/20260304/matvienko-868002738.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/54/830905449_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_61a6a17b343ef556bf098eb2112eb0aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, яндекс, везет
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Яндекс, Везет
22:27 04.03.2026
 
Суд удовлетворил иск "Яндекса" и лишил компанию "Везу" двух брендов Go

Суд лишил двух товарных знаков с элементом "Go" в названии транспортной компании "Везу"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Офис компании "Яндекс". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск компании "Яндекс" и лишил двух товарных знаков с элементом "Go" в названии транспортно-логистическую компанию ООО "Везу", сообщили РИА Новости в суде.
"Решением суда полностью удовлетворены исковые требования ООО "Яндекс" к ООО "Везу" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков № 636693 и № 636694 в связи с их неиспользованием", - сказал собеседник агентства.
Речь идет о двух товарных знаках со словесным элементом "Go".
У самого истца под обозначением Yandex Go работает мобильное приложение, объединяющее сервисы заказа такси, доставки товаров и еды, расписания транспорта и другие.
Кроме того, в этот же суд компания подала аналогичные иски к четырем иностранным компаниям.
Требования касаются российского товарного знака Go Travel, принадлежащего британской DG International Holdings Limited; международных знаков go американской GoBrands Inc, Go! и GO! Express & Logistics немецкой GO! Express & Logistics Deutschland; а также GO, GO Box, GO Direkt и GO Direkt Mautabwicklung Leicht Gemacht австрийской Asfinag Maut Service.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах
12:04
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЯндексВезет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала