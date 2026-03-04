https://1prime.ru/20260304/zakharova-867998230.html
Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА
Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА - 04.03.2026, ПРАЙМ
Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА
Высказанная Владимиром Зеленским готовность направить украинских специалистов по БПЛА в зону конфликта вокруг Ирана очень показательна, считает официальный... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T09:13+0300
2026-03-04T09:13+0300
2026-03-04T09:13+0300
общество
мировая экономика
иран
сша
израиль
мария захарова
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Высказанная Владимиром Зеленским готовность направить украинских специалистов по БПЛА в зону конфликта вокруг Ирана очень показательна, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Зеленский в интервью выразил готовность направить в ближневосточные страны "лучших экспертов" Украины для борьбы с иранскими дронами. "Мне больше всего понравилось, как Зеленский предложил лучших специалистов отправить в зону конфликта. И смех, и грех. Не буду ерничать, потому что очень трагическая ситуация сейчас в регионе Ближнего Востока, но это, конечно, очень показательно", - сказала она в эфире радио Sputnik. США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260303/zakharova-867978198.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f3a2c81bbec633108f72f66ce91f6625.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, иран, сша, израиль, мария захарова, владимир зеленский
Общество , Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА
Захарова: готовность Зеленского послать экспертов по БПЛА в Иран показательна
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Высказанная Владимиром Зеленским готовность направить украинских специалистов по БПЛА в зону конфликта вокруг Ирана очень показательна, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Зеленский в интервью выразил готовность направить в ближневосточные страны "лучших экспертов" Украины для борьбы с иранскими дронами.
"Мне больше всего понравилось, как Зеленский предложил лучших специалистов отправить в зону конфликта. И смех, и грех. Не буду ерничать, потому что очень трагическая ситуация сейчас в регионе Ближнего Востока, но это, конечно, очень показательно", - сказала она в эфире радио Sputnik.
США
и Израиль
нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Захарова назвала Зеленского диктатором за отказ проводить выборы