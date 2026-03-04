https://1prime.ru/20260304/zakharova-867998230.html

Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА

Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Высказанная Владимиром Зеленским готовность направить украинских специалистов по БПЛА в зону конфликта вокруг Ирана очень показательна, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Зеленский в интервью выразил готовность направить в ближневосточные страны "лучших экспертов" Украины для борьбы с иранскими дронами. "Мне больше всего понравилось, как Зеленский предложил лучших специалистов отправить в зону конфликта. И смех, и грех. Не буду ерничать, потому что очень трагическая ситуация сейчас в регионе Ближнего Востока, но это, конечно, очень показательно", - сказала она в эфире радио Sputnik. США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

