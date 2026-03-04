Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА - 04.03.2026
Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Высказанная Владимиром Зеленским готовность направить украинских специалистов по БПЛА в зону конфликта вокруг Ирана очень показательна, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Зеленский в интервью выразил готовность направить в ближневосточные страны "лучших экспертов" Украины для борьбы с иранскими дронами. "Мне больше всего понравилось, как Зеленский предложил лучших специалистов отправить в зону конфликта. И смех, и грех. Не буду ерничать, потому что очень трагическая ситуация сейчас в регионе Ближнего Востока, но это, конечно, очень показательно", - сказала она в эфире радио Sputnik. США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Высказанная Владимиром Зеленским готовность направить украинских специалистов по БПЛА в зону конфликта вокруг Ирана очень показательна, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Зеленский в интервью выразил готовность направить в ближневосточные страны "лучших экспертов" Украины для борьбы с иранскими дронами.
"Мне больше всего понравилось, как Зеленский предложил лучших специалистов отправить в зону конфликта. И смех, и грех. Не буду ерничать, потому что очень трагическая ситуация сейчас в регионе Ближнего Востока, но это, конечно, очень показательно", - сказала она в эфире радио Sputnik.
США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Захарова назвала Зеленского диктатором за отказ проводить выборы
Вчера, 16:49
 
