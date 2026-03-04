https://1prime.ru/20260304/zakharova-867998432.html

Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран

Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран

2026-03-04T09:23+0300

общество

мировая экономика

сша

иран

литва

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858653471_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_6bfd005978a27145bc2316d9a2b71c39.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Литва, власти которой открыты к обсуждению с США отправки своих войск в Иран, подобно киевскому режиму готова отдать лучшее по одному лишь повелению, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите в эфире радио Žinių заявила, что Литва готова по просьбе США обсудить вопрос отправки своих войск для участия в операции против Ирана, но пока таких запросов не получала, "Это как и Украина, как киевский режим. Им только назови, они готовы лучшее отдать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

сша

иран

литва

2026

Новости

