https://1prime.ru/20260304/zakharova-867998432.html
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран - 04.03.2026, ПРАЙМ
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
Литва, власти которой открыты к обсуждению с США отправки своих войск в Иран, подобно киевскому режиму готова отдать лучшее по одному лишь повелению, считает... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T09:23+0300
2026-03-04T09:23+0300
2026-03-04T09:23+0300
общество
мировая экономика
сша
иран
литва
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858653471_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_6bfd005978a27145bc2316d9a2b71c39.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Литва, власти которой открыты к обсуждению с США отправки своих войск в Иран, подобно киевскому режиму готова отдать лучшее по одному лишь повелению, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите в эфире радио Žinių заявила, что Литва готова по просьбе США обсудить вопрос отправки своих войск для участия в операции против Ирана, но пока таких запросов не получала, "Это как и Украина, как киевский режим. Им только назови, они готовы лучшее отдать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260304/zakharova-867998230.html
сша
иран
литва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858653471_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3013da4a8f804262ed3e1783e0a746d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, иран, литва, мария захарова
Общество , Мировая экономика, США, ИРАН, ЛИТВА, Мария Захарова
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
Захарова: Литва готова отдать лучшее по одному повелению США
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Литва, власти которой открыты к обсуждению с США отправки своих войск в Иран, подобно киевскому режиму готова отдать лучшее по одному лишь повелению, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите в эфире радио Žinių заявила, что Литва готова по просьбе США обсудить вопрос отправки своих войск для участия в операции против Ирана, но пока таких запросов не получала,
"Это как и Украина, как киевский режим. Им только назови, они готовы лучшее отдать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
США
и Израиль
нанесли в субботу, 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА