Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/zakharova-867998432.html
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран - 04.03.2026, ПРАЙМ
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
Литва, власти которой открыты к обсуждению с США отправки своих войск в Иран, подобно киевскому режиму готова отдать лучшее по одному лишь повелению, считает... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T09:23+0300
2026-03-04T09:23+0300
общество
мировая экономика
сша
иран
литва
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858653471_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_6bfd005978a27145bc2316d9a2b71c39.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Литва, власти которой открыты к обсуждению с США отправки своих войск в Иран, подобно киевскому режиму готова отдать лучшее по одному лишь повелению, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите в эфире радио Žinių заявила, что Литва готова по просьбе США обсудить вопрос отправки своих войск для участия в операции против Ирана, но пока таких запросов не получала, "Это как и Украина, как киевский режим. Им только назови, они готовы лучшее отдать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260304/zakharova-867998230.html
сша
иран
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858653471_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3013da4a8f804262ed3e1783e0a746d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, иран, литва, мария захарова
Общество , Мировая экономика, США, ИРАН, ЛИТВА, Мария Захарова
09:23 04.03.2026
 
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран

Захарова: Литва готова отдать лучшее по одному повелению США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Литва, власти которой открыты к обсуждению с США отправки своих войск в Иран, подобно киевскому режиму готова отдать лучшее по одному лишь повелению, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите в эфире радио Žinių заявила, что Литва готова по просьбе США обсудить вопрос отправки своих войск для участия в операции против Ирана, но пока таких запросов не получала,
"Это как и Украина, как киевский режим. Им только назови, они готовы лучшее отдать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА
09:13
 
ОбществоМировая экономикаСШАИРАНЛИТВАМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала