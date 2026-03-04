Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова отреагировала на молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране - 04.03.2026
Захарова отреагировала на молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране
Захарова отреагировала на молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране - 04.03.2026, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране не поддается описанию. | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране не поддается описанию. "Горе поддается описанию. Его просто не описывают. Не поддается описанию во всех смыслах слова неописание этого горя. Это чудовищно", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя замалчивание мировыми СМИ гибели школьниц в Иране. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Иране. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
09:39 04.03.2026
 
Захарова отреагировала на молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране

Захарова: молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране не поддается описанию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране не поддается описанию.
"Горе поддается описанию. Его просто не описывают. Не поддается описанию во всех смыслах слова неописание этого горя. Это чудовищно", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя замалчивание мировыми СМИ гибели школьниц в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Иране. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
