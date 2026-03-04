https://1prime.ru/20260304/zakharova-867998804.html
Захарова отреагировала на молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране
2026-03-04T09:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861714711_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_8766c6468cfc7e01d765b17021d1b663.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране не поддается описанию. "Горе поддается описанию. Его просто не описывают. Не поддается описанию во всех смыслах слова неописание этого горя. Это чудовищно", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя замалчивание мировыми СМИ гибели школьниц в Иране. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Иране. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
