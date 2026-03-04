https://1prime.ru/20260304/zakharova-867999228.html
Никто из авторов удара по школе в Иране не признал ошибку, заявила Захарова
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Никто из нанесших смертоносный удар по школе в Иране и никто из солидаризировавшихся с авторами удара не признал ошибочность содеянного, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Никто не выразил ни сочувствия, ни соболезнований, никто не признал ошибочность или преступность этих деяний из тех, кто совершил это и из тех, кто солидаризировался с ними. Никто не сказал, что это недопустимо. Сейчас говорю о тех, кто представляет собой некую, пусть не оформленную юридически, но некую коалицию солидаризировавшихся", - сказала она в эфире радио Sputnik. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
