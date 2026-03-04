https://1prime.ru/20260304/zakharova-867999357.html
Захарова сравнила позицию Канады по атаке на Иран с медицинским случаем
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Позиция Канады по атакам США и Израиля на Иран, объявленная премьером страны Марком Карни, напоминает случай из медицины, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Карни заявил, что Канада поддерживает удары США и Израиля по Ирану "с сожалением", так как они демонстрируют провал международного порядка. "Такие случаи описаны в медицине. Когда над ними насилие не совершают, они это делают добровольно, но через "не могу". Это все описано в соответствующих науках. Это же этот уровень", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Позиция Канады по атакам США и Израиля на Иран, объявленная премьером страны Марком Карни, напоминает случай из медицины, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Карни заявил, что Канада поддерживает удары США и Израиля по Иран "с сожалением", так как они демонстрируют провал международного порядка.
"Такие случаи описаны в медицине. Когда над ними насилие не совершают, они это делают добровольно, но через "не могу". Это все описано в соответствующих науках. Это же этот уровень", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
США
и Израиль
нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
