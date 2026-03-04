https://1prime.ru/20260304/zaprosy-867993333.html

Названы самые популярные запросы россиян к ИИ

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россияне, использующие искусственный интеллект для генерации изображений, чаще всего просят его создать портрет или аватарку, любители музыки хотят получить композицию, посвященную конкретному человеку, а при создании видеороликов чаще всего "оживляют" фотографию или заказывают поздравление, подсчитали для РИА Новости в платформе нейросетей ruGPT.io. Эксперты проанализировали более миллиона "творческих" запросов россиян к ИИ, из них примерно 100 тысяч пришлось на создание музыки или видеороликов и чуть больше 900 тысяч - на генерацию изображений. "Если смотреть на задачи для генерации изображений, то чаще всего пользователи просят ИИ сделать портреты и аватары, на них приходится 22% запросов. Следующий популярный запрос связан с аниме и стилизацией - 18%. Далее идут запросы для айдентики: логотипы и брендинг составляют 14%, а иллюстрации - 12%. Отдельно выделяются маркетинговые и товарные визуалы, их доля составляет 5%", - отметили в компании. Там добавили, что для создания видео чаще выбирают форматы, где нейросеть опирается на готовый сценарий. В 18% случаев запрос был связан с оживлением фотографий, на втором месте идут поздравления (примерно 16%), затем - рекламные ролики (14% запросов). Помимо этого, россияне обращаются за созданием видео про животных, генерацией фэнтези-персонажей и анимации. "В музыкальных запросах чаще всего встречаются сценарии, которые легко представить как личное послание или песню для конкретного человека. Самая популярная тема связана с любовью и отношениями, на нее приходится 22%. Следом идут патриотические мотивы с долей 18%, а также поздравления, которые составляют 17%", - отмечается в материалах. Еще 11% "музыкальных" запросов посвящены семье и близким. Также в числе частых сценариев есть запросы на грустную лирику и рефлексию и на юмористические треки, по 8% в каждом случае.

2026

