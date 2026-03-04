Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей - 04.03.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей
Средняя зарплата в России в 2025 году впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в 2025 году впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. За последние пять лет она удвоилась - с 51 тысячи рублей в 2020 году до 100,4 тысячи рублей в 2025 году. При этом в 2024 году в среднем зарплаты составили 88 тысяч рублей. Результат совпал с ожиданиями Минэкономразвития, которое в сентябре прошлого года прогнозировало значение на уровне 100,3 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в 2025 году впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
За последние пять лет она удвоилась - с 51 тысячи рублей в 2020 году до 100,4 тысячи рублей в 2025 году. При этом в 2024 году в среднем зарплаты составили 88 тысяч рублей.
Результат совпал с ожиданиями Минэкономразвития, которое в сентябре прошлого года прогнозировало значение на уровне 100,3 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
В Минэкономразвития рассказали об уровне инфляции в России
Вчера, 20:49
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала