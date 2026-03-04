Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей

https://1prime.ru/20260304/zarplata-868024599.html

Средняя зарплата в России в 2025 году впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

экономика

общество

россия

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в 2025 году впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. За последние пять лет она удвоилась - с 51 тысячи рублей в 2020 году до 100,4 тысячи рублей в 2025 году. При этом в 2024 году в среднем зарплаты составили 88 тысяч рублей. Результат совпал с ожиданиями Минэкономразвития, которое в сентябре прошлого года прогнозировало значение на уровне 100,3 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

