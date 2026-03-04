https://1prime.ru/20260304/zarplata-868024599.html
Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей
Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей - 04.03.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей
Средняя зарплата в России в 2025 году впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T23:15+0300
2026-03-04T23:15+0300
2026-03-04T23:15+0300
экономика
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_af9777491558f35ccf7c0302536e5fdc.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в 2025 году впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. За последние пять лет она удвоилась - с 51 тысячи рублей в 2020 году до 100,4 тысячи рублей в 2025 году. При этом в 2024 году в среднем зарплаты составили 88 тысяч рублей. Результат совпал с ожиданиями Минэкономразвития, которое в сентябре прошлого года прогнозировало значение на уровне 100,3 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
https://1prime.ru/20260304/inflyatsiya-868021587.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5096cb4cfa5ba4f3b0584839553f7b3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей
Средняя зарплата россиян в 2025 году впервые за пять лет превысила сто тысяч рублей
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в 2025 году впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
За последние пять лет она удвоилась - с 51 тысячи рублей в 2020 году до 100,4 тысячи рублей в 2025 году. При этом в 2024 году в среднем зарплаты составили 88 тысяч рублей.
Результат совпал с ожиданиями Минэкономразвития, которое в сентябре прошлого года прогнозировало значение на уровне 100,3 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
В Минэкономразвития рассказали об уровне инфляции в России