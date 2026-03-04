На Западе выступили со срочным призывом после слов Зеленского о Донбассе
Мема: Зеленскому после заявления о ДНР нужно быстрее договориться с Россией
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому после слов о Донбассе нужно быстрее договориться с Россией, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Позиция Зеленского не изменилась, и он говорит, что не хочет идти ни на какие уступки, включая Донбасс. Россия предлагает настоящие переговоры, которые пойдут на пользу и интересам Украины. Ситуация может измениться очень быстро, и время работает не в пользу Украины", — говорится в публикации.
Политик отметил, что из-за обострения ситуации вокруг Ирана, Украина будет получать меньше оружия и окажется на втором месте, после Израиля, который является главным союзником США.
Накануне Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera в очередной раз заявил, что не хочет выводить боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона. Ранее он в грубой форме называл это "чушью собачей".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков называл вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
