На Западе раскрыли новый план Зеленского из-за ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. План Владимира Зеленского по ослаблению позиций премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы США Дональда Трампа на фоне обострения конфликта в Иране говорит о том, что он загнан в угол, написал аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. "Зеленский отказывается от мирного процесса, достигнутого на Аляске, отвергая президента США Дональда Трампа самым неуважительным образом", — говорится в публикации.По мнению Кошковича, глава киевского режима хочет свергнуть Орбана, заблокировав трубопровод "Дружба" и хочет, чтобы Трамп потерпел серьезную неудачу с Ираном, что отразится на результатах его партии на выборах в Конгресс. Кроме того, Зеленский считает, что до тех пор сможет выжить исключительно с помощью денег и оружия из Европы, пишет аналитик. "Это глупая и самонадеянная авантюра, но он загнан в угол", — считает Кошкович. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле. Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию— в направлении Польши и Германии.

