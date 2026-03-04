https://1prime.ru/20260304/zelenskiy-868026744.html

Слова Зеленского об Иране встревожили Запад

Слова Зеленского об Иране встревожили Запад - 04.03.2026, ПРАЙМ

Слова Зеленского об Иране встревожили Запад

Владимир Зеленский считает преждевременным делать выводы о влиянии конфликта вокруг Ирана на ситуацию на Украине, однако в Европе уже понимают, что затяжные... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T23:50+0300

2026-03-04T23:50+0300

2026-03-04T23:50+0300

украина

иран

киев

дональд трамп

владимир зеленский

нато

ес

мид

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский считает преждевременным делать выводы о влиянии конфликта вокруг Ирана на ситуацию на Украине, однако в Европе уже понимают, что затяжные боевые действия создадут для Киева дополнительные трудности, пишет Telegraph."Европейские чиновники опасаются, что Дональд Трамп может потерять интерес к конфликту на Украине <…> Впрочем, Киеву придется бороться не только за внимание Америки. Военные базы Великобритании и Франции, двух самых активных сторонников Зеленского, подверглись атакам в ходе ответных ударов Ирана по всему региону", — говорится в публикации.Автор материала отмечает, что в ЕС и США усиливаются опасения: западные страны могут решить сократить поставки вооружений, предпочтя сохранить ресурсы. Кроме того, при затягивании конфликта Киев рискует столкнуться с перебоями в поставках ракет для систем ПВО.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260304/ssha-868026590.html

https://1prime.ru/20260304/iran-868026230.html

украина

иран

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, иран, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ес, мид, сергей лавров