Слова Зеленского об Иране встревожили Запад
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский считает преждевременным делать выводы о влиянии конфликта вокруг Ирана на ситуацию на Украине, однако в Европе уже понимают, что затяжные боевые действия создадут для Киева дополнительные трудности, пишет Telegraph."Европейские чиновники опасаются, что Дональд Трамп может потерять интерес к конфликту на Украине <…> Впрочем, Киеву придется бороться не только за внимание Америки. Военные базы Великобритании и Франции, двух самых активных сторонников Зеленского, подверглись атакам в ходе ответных ударов Ирана по всему региону", — говорится в публикации.Автор материала отмечает, что в ЕС и США усиливаются опасения: западные страны могут решить сократить поставки вооружений, предпочтя сохранить ресурсы. Кроме того, при затягивании конфликта Киев рискует столкнуться с перебоями в поставках ракет для систем ПВО.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
