Трутнев сообщил об увеличении добычи золота на Дальнем Востоке
Трутнев сообщил об увеличении добычи золота на Дальнем Востоке
2026-03-04T11:59+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Добыча золота на Дальнем Востоке выросла в 1,6 раз, угля - в 1,7 раз, а добыча меди увеличилась в 30 раз, сообщил вице-премьер РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В четверг Трутнев выступил на заседании Совфеда в рамках правительственного часа с докладом "О стратегических направлениях развития Дальнего Востока". "В 1,7 раз увеличилась добыча угля, в 1,6 раз - золота, в 30 раз - меди", - заявил Трутнев на заседании. Помимо этого, по его словам, добыча полезных ископаемых также увеличилась в 1,5 раза.
