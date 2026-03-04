https://1prime.ru/20260304/zoloto-868002584.html

Трутнев сообщил об увеличении добычи золота на Дальнем Востоке

Трутнев сообщил об увеличении добычи золота на Дальнем Востоке - 04.03.2026, ПРАЙМ

Трутнев сообщил об увеличении добычи золота на Дальнем Востоке

Добыча золота на Дальнем Востоке выросла в 1,6 раз, угля - в 1,7 раз, а добыча меди увеличилась в 30 раз, сообщил вице-премьер РФ – полномочный представитель... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T11:59+0300

2026-03-04T11:59+0300

2026-03-04T11:59+0300

дальний восток

рф

юрий трутнев

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/83082/57/830825776_0:0:2637:1484_1920x0_80_0_0_7a375b256db5adc8dbce3e304fd9ee60.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Добыча золота на Дальнем Востоке выросла в 1,6 раз, угля - в 1,7 раз, а добыча меди увеличилась в 30 раз, сообщил вице-премьер РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В четверг Трутнев выступил на заседании Совфеда в рамках правительственного часа с докладом "О стратегических направлениях развития Дальнего Востока". "В 1,7 раз увеличилась добыча угля, в 1,6 раз - золота, в 30 раз - меди", - заявил Трутнев на заседании. Помимо этого, по его словам, добыча полезных ископаемых также увеличилась в 1,5 раза.

https://1prime.ru/20260304/resursy-868002448.html

дальний восток

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дальний восток, рф, юрий трутнев, промышленность