Аэропорт "Бен-Гурион" начнет принимать рейсы с застрявшими за рубежом

2026-03-05T00:27+0300

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - ПРАЙМ. Израильский аэропорт "Бен-Гурион" начнет прием рейсов с возвращающимися израильтянами, застрявшими за границей из-за закрытия воздушного пространства, но вылет из страны останется пока закрытым. Израильский флагманский авиаперевозчик "Эль-Аль" опубликовал расписание эвакуационных рейсов на четверг, согласно которому главная авиагавань страны должна принять девять самолетов из европейских столиц. Самолеты будут садиться каждые два часа. Представительница пресс-службы аэропорта "Бен-Гурион" Лиза Двир ранее рассказала РИА Новости, что речь идет исключительно о возвращении граждан Израиля на родину. Возможность возобновления вылетов из Израиля для иностранных граждан, по ее словам, авиавласти рассмотрят лишь на следующей неделе. В четверг правительство Израиля утвердило проведение операции "Крылья льва" по эвакуации израильтян из-за рубежа. По словам Двир, на возвращение всех граждан страны, застрявших из-за боевых действий за рубежом, уйдет порядка недели. В Управлении аэропортов Израиля рассказали РИА Новости, что территория авиагавани будет закрыта для представителей прессы, а прибывающим пассажирам необходимо будет как можно быстрее покинуть аэропорт из-за ситуации с безопасностью.

2026

