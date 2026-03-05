https://1prime.ru/20260305/aktsii-868041951.html

Российский рынок акций незначительно растет

05.03.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,19% относительно предыдущего закрытия - до 2 815,07 пункта. В лидерах роста - акции "ЭН+ Груп" (+1,37%), "Новатэка" (+1,06%), "Газпрнефти" (+1%), ТМК (+0,88%) и МТС (+0,88%). В лидерах снижения - бумаги "Вуш Холдинга" (-0,93%), "Мосэнерго" (-0,8%), "Селигдара" (-0,61%), ЛСР (-0,57%) и "Интер РАО" (-0,54%). "Сегодня индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2 800 - 2 850 пунктов, а уровнем поддержки выступает зона 2 780 - 2 800 пунктов, где инвесторы, вероятно, начнут откупать локальную просадку", - прогнозируют аналитики компании "Цифра брокер". "Рассчитываем, что сегодня индекс Мосбиржи удержит позиции в диапазоне 2 800 – 2 900 пунктов, хотя и видим риски тестирования его нижней границы. Среди бумаг интересными остаются представители цветмета благодаря ценовой конъюнктуре рынка металлов и ожиданиям дальнейшего ослабления рубля", - ожидает Богдан Зварич из ПСБ. После вчерашней коррекции вновь может восстановиться интерес к акциям нефтегазовых компаний - нефть марки Brent вновь тяготеет к выходу на новые локальные максимумы, добавил он. "Полагаем, что индекс Мосбиржи сегодня на основной сессии будет колебаться в диапазоне 2 800 - 2 850 пунктов", - делится Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

