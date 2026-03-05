Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций незначительно растет - 05.03.2026
Российский рынок акций незначительно растет
Российский рынок акций незначительно растет - 05.03.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно растет
Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T11:18+0300
2026-03-05T11:18+0300
экономика
рынок
акции
торги
богдан зварич
мосбиржа
эн+ груп
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,19% относительно предыдущего закрытия - до 2 815,07 пункта. В лидерах роста - акции "ЭН+ Груп" (+1,37%), "Новатэка" (+1,06%), "Газпрнефти" (+1%), ТМК (+0,88%) и МТС (+0,88%). В лидерах снижения - бумаги "Вуш Холдинга" (-0,93%), "Мосэнерго" (-0,8%), "Селигдара" (-0,61%), ЛСР (-0,57%) и "Интер РАО" (-0,54%). "Сегодня индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2 800 - 2 850 пунктов, а уровнем поддержки выступает зона 2 780 - 2 800 пунктов, где инвесторы, вероятно, начнут откупать локальную просадку", - прогнозируют аналитики компании "Цифра брокер". "Рассчитываем, что сегодня индекс Мосбиржи удержит позиции в диапазоне 2 800 – 2 900 пунктов, хотя и видим риски тестирования его нижней границы. Среди бумаг интересными остаются представители цветмета благодаря ценовой конъюнктуре рынка металлов и ожиданиям дальнейшего ослабления рубля", - ожидает Богдан Зварич из ПСБ. После вчерашней коррекции вновь может восстановиться интерес к акциям нефтегазовых компаний - нефть марки Brent вновь тяготеет к выходу на новые локальные максимумы, добавил он. "Полагаем, что индекс Мосбиржи сегодня на основной сессии будет колебаться в диапазоне 2 800 - 2 850 пунктов", - делится Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
11:18 05.03.2026
 
Российский рынок акций незначительно растет

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

© РИА Новости . Павел Бедняков
Здание Московской биржи
Здание Московской биржи
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,19% относительно предыдущего закрытия - до 2 815,07 пункта.
В лидерах роста - акции "ЭН+ Груп" (+1,37%), "Новатэка" (+1,06%), "Газпрнефти" (+1%), ТМК (+0,88%) и МТС (+0,88%).
В лидерах снижения - бумаги "Вуш Холдинга" (-0,93%), "Мосэнерго" (-0,8%), "Селигдара" (-0,61%), ЛСР (-0,57%) и "Интер РАО" (-0,54%).
"Сегодня индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2 800 - 2 850 пунктов, а уровнем поддержки выступает зона 2 780 - 2 800 пунктов, где инвесторы, вероятно, начнут откупать локальную просадку", - прогнозируют аналитики компании "Цифра брокер".
"Рассчитываем, что сегодня индекс Мосбиржи удержит позиции в диапазоне 2 800 – 2 900 пунктов, хотя и видим риски тестирования его нижней границы. Среди бумаг интересными остаются представители цветмета благодаря ценовой конъюнктуре рынка металлов и ожиданиям дальнейшего ослабления рубля", - ожидает Богдан Зварич из ПСБ.
После вчерашней коррекции вновь может восстановиться интерес к акциям нефтегазовых компаний - нефть марки Brent вновь тяготеет к выходу на новые локальные максимумы, добавил он.
"Полагаем, что индекс Мосбиржи сегодня на основной сессии будет колебаться в диапазоне 2 800 - 2 850 пунктов", - делится Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Экономика Рынок Акции Торги Богдан Зварич Мосбиржа Эн+ Груп Новатэк
 
 
Заголовок открываемого материала