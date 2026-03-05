Российский рынок акций продолжает умеренный рост
ФГ "Финам": рынок акций РФ растет на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок
Биржа. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем умеренный рост, следуя за позитивной динамикой мировых фондовых и сырьевых площадок, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.49 мск увеличивается на 0,6% относительно предыдущего закрытия, до 2 826,56 пункта. На открытии он рос примерно на 0,3%.
"Российский рынок акций растет в четверг, 5 марта, следуя за позитивной динамикой мировых фондовых и сырьевых площадок: дорожают металлы, фьючерсы на нефть марки Brent вновь приступили к росту... Дополнительную поддержку оказали данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции — годовой показатель снизился до 5,75%", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
Так, майский фьючерс нефти марки Brent подскакивает в цене на 2,57% относительно предыдущего закрытия, до 83,5 доллара за баррель.
В центре внимания — события на Ближнем Востоке, а дополнительную неопределенность рынку придает возможное изменение экспортной газовой политики РФ и перспективы блокады Ормузского пролива, которые поддерживают нефтяные котировки и тем самым акции российских нефтегазовых компаний, добавил он.
"На фоне резкой иранской эскалации российский рынок сохраняет сдержанно конструктивный настрой: нефтяные доходы растут (правда пока они даже не компенсируют прежние потери), перенаправление поставок в Индию набирает ход, инфляция замедляется. Рубль без поддержки бюджетного правила дрейфует вниз", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
В лидерах роста стоимости - акции "Акрона" (+3,39%), "М.Видео" (+2,44%), ДВМП (+2,23%), "Фармсинтеза" (+1,97%) и "Эн+ (+1,81%). "Поддержку акциям "Эн+" продолжали оказывать высокие цены на алюминий, которые оставались у пиков с 2022 года, - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Акции "Акрона" стали одним из бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке из-за рисков сокращения производства и поставок удобрений из региона. Индия при этом, по сообщениям СМИ, также снижает объемы производства удобрений после приостановки поставок СПГ из Катара", - добавила она.
"Ценные бумаги "Татнефти" (+1,66%), "Сургутнефтегаза" (+1,19%) и других нефтяных компаний продолжают движение следом за ценами на углеводородное сырье. Привилегированные акции Сургута (+0,45%) получают дополнительную поддержку от ослабления рубля, так как дивиденд повышается вместе с курсом доллара", - добавляет Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения капитализации – акции "Башнефти" (−2,71%), "Группы Позитив" (−1,79%), "Вуш Холдинга" (−1,44%), "Сегежи" (−1,24%) и "Магнита" (−1,03%). А в случае снижения нефтяных цен возможен откат индекса в диапазоне 2750–2800 пунктов при условии отсутствия поддержки со стороны других факторов, считает Андрей Алексеев из УК "Первая".