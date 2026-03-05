Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций продолжает умеренный рост - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260305/aktsii-868052184.html
Российский рынок акций продолжает умеренный рост
Российский рынок акций продолжает умеренный рост - 05.03.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает умеренный рост
Российский рынок акций демонстрирует днем умеренный рост, следуя за позитивной динамикой мировых фондовых и сырьевых площадок, следует из данных торгов и... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T15:22+0300
2026-03-05T15:22+0300
экономика
рынок
торги
индексы
ближний восток
индия
рф
елена кожухова
владимир чернов
акрон
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем умеренный рост, следуя за позитивной динамикой мировых фондовых и сырьевых площадок, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.49 мск увеличивается на 0,6% относительно предыдущего закрытия, до 2 826,56 пункта. На открытии он рос примерно на 0,3%. "Российский рынок акций растет в четверг, 5 марта, следуя за позитивной динамикой мировых фондовых и сырьевых площадок: дорожают металлы, фьючерсы на нефть марки Brent вновь приступили к росту... Дополнительную поддержку оказали данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции — годовой показатель снизился до 5,75%", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Так, майский фьючерс нефти марки Brent подскакивает в цене на 2,57% относительно предыдущего закрытия, до 83,5 доллара за баррель. В центре внимания — события на Ближнем Востоке, а дополнительную неопределенность рынку придает возможное изменение экспортной газовой политики РФ и перспективы блокады Ормузского пролива, которые поддерживают нефтяные котировки и тем самым акции российских нефтегазовых компаний, добавил он. "На фоне резкой иранской эскалации российский рынок сохраняет сдержанно конструктивный настрой: нефтяные доходы растут (правда пока они даже не компенсируют прежние потери), перенаправление поставок в Индию набирает ход, инфляция замедляется. Рубль без поддержки бюджетного правила дрейфует вниз", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах роста стоимости - акции "Акрона" (+3,39%), "М.Видео" (+2,44%), ДВМП (+2,23%), "Фармсинтеза" (+1,97%) и "Эн+ (+1,81%). "Поддержку акциям "Эн+" продолжали оказывать высокие цены на алюминий, которые оставались у пиков с 2022 года, - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Акции "Акрона" стали одним из бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке из-за рисков сокращения производства и поставок удобрений из региона. Индия при этом, по сообщениям СМИ, также снижает объемы производства удобрений после приостановки поставок СПГ из Катара", - добавила она. "Ценные бумаги "Татнефти" (+1,66%), "Сургутнефтегаза" (+1,19%) и других нефтяных компаний продолжают движение следом за ценами на углеводородное сырье. Привилегированные акции Сургута (+0,45%) получают дополнительную поддержку от ослабления рубля, так как дивиденд повышается вместе с курсом доллара", - добавляет Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения капитализации – акции "Башнефти" (−2,71%), "Группы Позитив" (−1,79%), "Вуш Холдинга" (−1,44%), "Сегежи" (−1,24%) и "Магнита" (−1,03%). А в случае снижения нефтяных цен возможен откат индекса в диапазоне 2750–2800 пунктов при условии отсутствия поддержки со стороны других факторов, считает Андрей Алексеев из УК "Первая".
https://1prime.ru/20260305/neft-868050600.html
https://1prime.ru/20260305/aktsii-868041951.html
https://1prime.ru/20260305/yuan-868040241.html
ближний восток
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_2df23e5d85e6e686f27ca203e85d7e4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, ближний восток, индия, рф, елена кожухова, владимир чернов, акрон, мосбиржа, росстат
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИНДИЯ, РФ, Елена Кожухова, Владимир Чернов, Акрон, Мосбиржа, Росстат
15:22 05.03.2026
 
Российский рынок акций продолжает умеренный рост

ФГ "Финам": рынок акций РФ растет на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем умеренный рост, следуя за позитивной динамикой мировых фондовых и сырьевых площадок, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.49 мск увеличивается на 0,6% относительно предыдущего закрытия, до 2 826,56 пункта. На открытии он рос примерно на 0,3%.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Цены на нефть растут более чем на 2 процента
14:46
"Российский рынок акций растет в четверг, 5 марта, следуя за позитивной динамикой мировых фондовых и сырьевых площадок: дорожают металлы, фьючерсы на нефть марки Brent вновь приступили к росту... Дополнительную поддержку оказали данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции — годовой показатель снизился до 5,75%", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
Так, майский фьючерс нефти марки Brent подскакивает в цене на 2,57% относительно предыдущего закрытия, до 83,5 доллара за баррель.
В центре внимания — события на Ближнем Востоке, а дополнительную неопределенность рынку придает возможное изменение экспортной газовой политики РФ и перспективы блокады Ормузского пролива, которые поддерживают нефтяные котировки и тем самым акции российских нефтегазовых компаний, добавил он.
"На фоне резкой иранской эскалации российский рынок сохраняет сдержанно конструктивный настрой: нефтяные доходы растут (правда пока они даже не компенсируют прежние потери), перенаправление поставок в Индию набирает ход, инфляция замедляется. Рубль без поддержки бюджетного правила дрейфует вниз", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
В лидерах роста стоимости - акции "Акрона" (+3,39%), "М.Видео" (+2,44%), ДВМП (+2,23%), "Фармсинтеза" (+1,97%) и "Эн+ (+1,81%). "Поддержку акциям "Эн+" продолжали оказывать высокие цены на алюминий, которые оставались у пиков с 2022 года, - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Российский рынок акций незначительно растет
11:18
"Акции "Акрона" стали одним из бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке из-за рисков сокращения производства и поставок удобрений из региона. Индия при этом, по сообщениям СМИ, также снижает объемы производства удобрений после приостановки поставок СПГ из Катара", - добавила она.
"Ценные бумаги "Татнефти" (+1,66%), "Сургутнефтегаза" (+1,19%) и других нефтяных компаний продолжают движение следом за ценами на углеводородное сырье. Привилегированные акции Сургута (+0,45%) получают дополнительную поддержку от ослабления рубля, так как дивиденд повышается вместе с курсом доллара", - добавляет Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения капитализации – акции "Башнефти" (−2,71%), "Группы Позитив" (−1,79%), "Вуш Холдинга" (−1,44%), "Сегежи" (−1,24%) и "Магнита" (−1,03%). А в случае снижения нефтяных цен возможен откат индекса в диапазоне 2750–2800 пунктов при условии отсутствия поддержки со стороны других факторов, считает Андрей Алексеев из УК "Первая".
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,30 рубля
10:07
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыБЛИЖНИЙ ВОСТОКИНДИЯРФЕлена КожуховаВладимир ЧерновАкронМосбиржаРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала