https://1prime.ru/20260305/aktsii-868052184.html

Российский рынок акций продолжает умеренный рост

Российский рынок акций продолжает умеренный рост - 05.03.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает умеренный рост

Российский рынок акций демонстрирует днем умеренный рост, следуя за позитивной динамикой мировых фондовых и сырьевых площадок, следует из данных торгов и... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T15:22+0300

2026-03-05T15:22+0300

2026-03-05T15:22+0300

экономика

рынок

торги

индексы

ближний восток

индия

рф

елена кожухова

владимир чернов

акрон

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем умеренный рост, следуя за позитивной динамикой мировых фондовых и сырьевых площадок, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.49 мск увеличивается на 0,6% относительно предыдущего закрытия, до 2 826,56 пункта. На открытии он рос примерно на 0,3%. "Российский рынок акций растет в четверг, 5 марта, следуя за позитивной динамикой мировых фондовых и сырьевых площадок: дорожают металлы, фьючерсы на нефть марки Brent вновь приступили к росту... Дополнительную поддержку оказали данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции — годовой показатель снизился до 5,75%", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Так, майский фьючерс нефти марки Brent подскакивает в цене на 2,57% относительно предыдущего закрытия, до 83,5 доллара за баррель. В центре внимания — события на Ближнем Востоке, а дополнительную неопределенность рынку придает возможное изменение экспортной газовой политики РФ и перспективы блокады Ормузского пролива, которые поддерживают нефтяные котировки и тем самым акции российских нефтегазовых компаний, добавил он. "На фоне резкой иранской эскалации российский рынок сохраняет сдержанно конструктивный настрой: нефтяные доходы растут (правда пока они даже не компенсируют прежние потери), перенаправление поставок в Индию набирает ход, инфляция замедляется. Рубль без поддержки бюджетного правила дрейфует вниз", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах роста стоимости - акции "Акрона" (+3,39%), "М.Видео" (+2,44%), ДВМП (+2,23%), "Фармсинтеза" (+1,97%) и "Эн+ (+1,81%). "Поддержку акциям "Эн+" продолжали оказывать высокие цены на алюминий, которые оставались у пиков с 2022 года, - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Акции "Акрона" стали одним из бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке из-за рисков сокращения производства и поставок удобрений из региона. Индия при этом, по сообщениям СМИ, также снижает объемы производства удобрений после приостановки поставок СПГ из Катара", - добавила она. "Ценные бумаги "Татнефти" (+1,66%), "Сургутнефтегаза" (+1,19%) и других нефтяных компаний продолжают движение следом за ценами на углеводородное сырье. Привилегированные акции Сургута (+0,45%) получают дополнительную поддержку от ослабления рубля, так как дивиденд повышается вместе с курсом доллара", - добавляет Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения капитализации – акции "Башнефти" (−2,71%), "Группы Позитив" (−1,79%), "Вуш Холдинга" (−1,44%), "Сегежи" (−1,24%) и "Магнита" (−1,03%). А в случае снижения нефтяных цен возможен откат индекса в диапазоне 2750–2800 пунктов при условии отсутствия поддержки со стороны других факторов, считает Андрей Алексеев из УК "Первая".

https://1prime.ru/20260305/neft-868050600.html

https://1prime.ru/20260305/aktsii-868041951.html

https://1prime.ru/20260305/yuan-868040241.html

ближний восток

индия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, ближний восток, индия, рф, елена кожухова, владимир чернов, акрон, мосбиржа, росстат