Альфа-банк: цены на золото могут вырасти до $5600 за тройскую унцию

Альфа-банк: цены на золото могут вырасти до $5600 за тройскую унцию

2026-03-05T04:56+0300

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Цены на золото могут вырасти до 5600 долларов за тройскую унцию, а далее увеличиться еще и установить новый рекорд на отметке в 6000 долларов за унцию на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Биржевая стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex в первый день торгов с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, 2 марта, подскакивала максимум до 5434 долларов за тройскую унцию (+3,5% к предыдущему закрытию торгов). Но 3 и 4 марта цены опустились примерно до 5100-5200 долларов за унцию. Золото исторически считается инструментом хеджирования для инвесторов в случае повышения инфляции, напомнил эксперт. Кроме того, этот драгоценный металл традиционно выступает защитным активом в периоды экономической и геополитической нестабильности. "Золото может протестировать максимум на уровне 5600 долларов за унцию и далее вырасти до 6000 долларов за унцию", - сказал он, отметив, что динамика цен на золото будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Как отмечает Красноженов, Дубай является крупным хабом по торговле золотом и отсутствие авиасообщения на продолжительный период может создать дополнительные ограничения предложения физического золота. "При сценарии долгосрочного конфликта, предполагающего перекрытие транспортных маршрутов и значительный физической урон нефтяной и промышленной инфраструктуре в регионе, можно ожидать роста цен на энергоносители и другие сырьевые ресурсы", - добавил он. По мнению аналитика, цены на серебро могут вырасти вслед за золотом и достигнуть 100 долларов за унцию. Серебро за прошлый год подорожало максимальными с 1979 года темпами - почти на 140%. В январе этого года стоимость металла достигала исторического значения в 121,785 доллара за тройскую унцию. А 4 марта майский фьючерс на серебро снизился в цене, торгуясь примерно на уровне 86 доллара за унцию. Аналитик отметил, что основные факторы, поддерживающие устойчивый спрос на металл даже при изменениях на мировом рынке, остаются неизменными. Среди них - спрос со стороны мировых центральных банков, приток средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF) и интерес частных инвесторов. "В моменте мы наблюдаем достаточно резкое снижение цен на золото, серебро и другие драгоценные металлы по сравнению с пиками в начале недели... В случае продолжительного перекрытия Ормузского пролива и затягивания конфликта, золото и драгоценные металлы могут вернуться к росту в ближайшие торговые сессии", - заключил Красноженов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов.

