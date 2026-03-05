https://1prime.ru/20260305/almazy-868056311.html

Цены на алмазы в мире не показали однозначной динамики в феврале

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. На мировом рынке алмазов в феврале наблюдалась неоднозначная динамика на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг пошлин США, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс Rap Net Diamond Index (RAPI). "Рынок алмазов находился в состоянии неопределенности в феврале из-за внезапных изменений в таможенных пошлинах. Цены в США снизились; цены на алмазы из других стран в некоторых категориях выросли, а в других - снизились", - говорится в сообщении. Индекс цен на бриллианты массой в 0,3 карата в феврале вырос на 1%, 0,5 карата - поднялся на 0,3%, на бриллианты в 1 карат - снизился на 1,3%, на крупные бриллианты, в 3 карата, - увеличился на 0,2%, отмечает издание. С начала года при этом наблюдается снижение: на 0,3%, 1%, 2,5% и 1,4% соответственно, сообщается в релизе. Также в сообщении отмечается, что война в Иране, которая затронула Израиль и Дубай, усугубила неопределенность в начале марта, поскольку Дубай является важным центром торговли для необработанных и обработанных алмазов. В начале февраля США и Индия достигли соглашения, согласно которому пошлины на индийские алмазы были снижены до 25% и должны были быть полностью отменены, говорится в релизе. Однако 20 февраля Верховный суд США отменил пошлины президента Дональда Трампа, который уже 24 февраля ввел новые пошлины в 10%. Отрасль не была уверена, будут ли исключения, о которых она договорилась в рамках старой системы, применяться к новой. Индия - крупнейший центр огранки алмазов, на долю страны приходится 90% гранильных мощностей мира.

