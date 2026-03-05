Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на алмазы в мире не показали однозначной динамики в феврале - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260305/almazy-868056311.html
Цены на алмазы в мире не показали однозначной динамики в феврале
Цены на алмазы в мире не показали однозначной динамики в феврале - 05.03.2026, ПРАЙМ
Цены на алмазы в мире не показали однозначной динамики в феврале
На мировом рынке алмазов в феврале наблюдалась неоднозначная динамика на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг пошлин США, сообщает профильное издание... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T17:05+0300
2026-03-05T17:05+0300
экономика
в мире
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/49/842144900_0:84:1595:981_1920x0_80_0_0_44aa16e6c402494e7f640db571717d0c.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. На мировом рынке алмазов в феврале наблюдалась неоднозначная динамика на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг пошлин США, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс Rap Net Diamond Index (RAPI). "Рынок алмазов находился в состоянии неопределенности в феврале из-за внезапных изменений в таможенных пошлинах. Цены в США снизились; цены на алмазы из других стран в некоторых категориях выросли, а в других - снизились", - говорится в сообщении. Индекс цен на бриллианты массой в 0,3 карата в феврале вырос на 1%, 0,5 карата - поднялся на 0,3%, на бриллианты в 1 карат - снизился на 1,3%, на крупные бриллианты, в 3 карата, - увеличился на 0,2%, отмечает издание. С начала года при этом наблюдается снижение: на 0,3%, 1%, 2,5% и 1,4% соответственно, сообщается в релизе. Также в сообщении отмечается, что война в Иране, которая затронула Израиль и Дубай, усугубила неопределенность в начале марта, поскольку Дубай является важным центром торговли для необработанных и обработанных алмазов. В начале февраля США и Индия достигли соглашения, согласно которому пошлины на индийские алмазы были снижены до 25% и должны были быть полностью отменены, говорится в релизе. Однако 20 февраля Верховный суд США отменил пошлины президента Дональда Трампа, который уже 24 февраля ввел новые пошлины в 10%. Отрасль не была уверена, будут ли исключения, о которых она договорилась в рамках старой системы, применяться к новой. Индия - крупнейший центр огранки алмазов, на долю страны приходится 90% гранильных мощностей мира.
https://1prime.ru/20260227/alrosa-867885818.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/49/842144900_89:0:1506:1063_1920x0_80_0_0_e8e1ca81bd7ac15a0600593274179901.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, мировая экономика
Экономика, В мире, Мировая экономика
17:05 05.03.2026
 
Цены на алмазы в мире не показали однозначной динамики в феврале

Rapaport: цены на алмазы в мире не показали однозначной динамики в феврале

© Пресс-служба компании "Алроса" | Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы
Алмазы. Архивное фото
© Пресс-служба компании "Алроса"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. На мировом рынке алмазов в феврале наблюдалась неоднозначная динамика на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг пошлин США, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс Rap Net Diamond Index (RAPI).
"Рынок алмазов находился в состоянии неопределенности в феврале из-за внезапных изменений в таможенных пошлинах. Цены в США снизились; цены на алмазы из других стран в некоторых категориях выросли, а в других - снизились", - говорится в сообщении.
Индекс цен на бриллианты массой в 0,3 карата в феврале вырос на 1%, 0,5 карата - поднялся на 0,3%, на бриллианты в 1 карат - снизился на 1,3%, на крупные бриллианты, в 3 карата, - увеличился на 0,2%, отмечает издание. С начала года при этом наблюдается снижение: на 0,3%, 1%, 2,5% и 1,4% соответственно, сообщается в релизе.
Также в сообщении отмечается, что война в Иране, которая затронула Израиль и Дубай, усугубила неопределенность в начале марта, поскольку Дубай является важным центром торговли для необработанных и обработанных алмазов.
В начале февраля США и Индия достигли соглашения, согласно которому пошлины на индийские алмазы были снижены до 25% и должны были быть полностью отменены, говорится в релизе.
Однако 20 февраля Верховный суд США отменил пошлины президента Дональда Трампа, который уже 24 февраля ввел новые пошлины в 10%. Отрасль не была уверена, будут ли исключения, о которых она договорилась в рамках старой системы, применяться к новой.
Индия - крупнейший центр огранки алмазов, на долю страны приходится 90% гранильных мощностей мира.
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Оценка запасов алмазов "Алросы" за 2025 год выросла на 14 процентов
27 февраля, 20:22
 
ЭкономикаВ миреМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала