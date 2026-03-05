Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос, считают эксперты

https://1prime.ru/20260305/analitiki-868037532.html
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос на 0,3% в месячном выражении и на 1,7% в годовом, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные европейское статистическое агентство Евростат опубликует в четверг, 5 марта, в 13.00 мск. В 16.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 28 февраля. Аналитики считают, что показатель за указанный период вырос до 215 тысяч, что на 3 тысячи больше, чем неделей ранее.
