Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос, считают эксперты - 05.03.2026
Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос, считают эксперты
Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос, считают эксперты - 05.03.2026, ПРАЙМ
Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос, считают эксперты
Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос на 0,3% в месячном выражении и на 1,7% в годовом, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T08:28+0300
2026-03-05T08:28+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/07/865299021_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5e0122f0e101b44af51c9a8aa28828a.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос на 0,3% в месячном выражении и на 1,7% в годовом, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные европейское статистическое агентство Евростат опубликует в четверг, 5 марта, в 13.00 мск. В 16.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 28 февраля. Аналитики считают, что показатель за указанный период вырос до 215 тысяч, что на 3 тысячи больше, чем неделей ранее.
сша
08:28 05.03.2026
 
Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос, считают эксперты

Trading Economics: розничные продажи в Еврозоне в январе выросли на 0,3%

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос на 0,3% в месячном выражении и на 1,7% в годовом, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные европейское статистическое агентство Евростат опубликует в четверг, 5 марта, в 13.00 мск.
В 16.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 28 февраля.
Аналитики считают, что показатель за указанный период вырос до 215 тысяч, что на 3 тысячи больше, чем неделей ранее.
