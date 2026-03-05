https://1prime.ru/20260305/aviakompanii-868035885.html

Российские авиакомпании 5 марта продолжат вывозные рейсы из ОАЭ

Российские авиакомпании 5 марта продолжат вывозные рейсы из ОАЭ - 05.03.2026, ПРАЙМ

Российские авиакомпании 5 марта продолжат вывозные рейсы из ОАЭ

Российские авиакомпании 5 марта запланировали продолжить выполнение вывозных рейсов из ОАЭ для российских туристов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, всего... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T07:43+0300

2026-03-05T07:43+0300

2026-03-05T08:14+0300

бизнес

туризм

россия

оаэ

москва

дубай

аэрофлот

s7

red wings

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российские авиакомпании 5 марта запланировали продолжить выполнение вывозных рейсов из ОАЭ для российских туристов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, всего запланировано по меньшей мере семь рейсов, следует из пресс-релизов авиакомпаний. Вывозные рейсы из ОАЭ запланировали авиакомпании "Аэрофлот", S7 ("Сибирь") и "Победа". "Аэрофлот" анонсировал два рейса в Москву из Абу-Даби и один из Дубая, S7 выполнит один рейс из Дубая в Москву. "Победа" выполнит рейсы в Москву из Дубая, Абу-Даби и Фуджейры. Российские авиакомпании начали выполнять вывозные рейсы из ОАЭ 3 марта. В среду авиакомпания Red Wings также сообщила о выполнении вывозного рейса в Москву из столицы Омана Маската. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.

оаэ

москва

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, оаэ, москва, дубай, аэрофлот, s7, red wings