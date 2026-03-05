https://1prime.ru/20260305/bank-868045810.html

ЦБ ожидает в 2026 году прибыль банков на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей

ЦБ ожидает в 2026 году прибыль российских банков на уровне 2025 года - 3,3-3,8 триллиона рублей, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T13:04+0300

АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ ожидает в 2026 году прибыль российских банков на уровне 2025 года - 3,3-3,8 триллиона рублей, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В этом году мы ожидаем прибыль примерно на уровне прошлого года в диапазоне от 3,3 до 3,8 триллиона рублей. Некоторые банки и аналитики оптимистичнее в своих прогнозах… но мы пока здесь поосторожнее в оценках", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

2026

