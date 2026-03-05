Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.03.2026 ЦБ ожидает в 2026 году прибыль банков на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей
ЦБ ожидает в 2026 году прибыль банков на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ ожидает в 2026 году прибыль российских банков на уровне 2025 года - 3,3-3,8 триллиона рублей, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В этом году мы ожидаем прибыль примерно на уровне прошлого года в диапазоне от 3,3 до 3,8 триллиона рублей. Некоторые банки и аналитики оптимистичнее в своих прогнозах… но мы пока здесь поосторожнее в оценках", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
13:04 05.03.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ ожидает в 2026 году прибыль российских банков на уровне 2025 года - 3,3-3,8 триллиона рублей, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В этом году мы ожидаем прибыль примерно на уровне прошлого года в диапазоне от 3,3 до 3,8 триллиона рублей. Некоторые банки и аналитики оптимистичнее в своих прогнозах… но мы пока здесь поосторожнее в оценках", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯЭльвира Набиуллинабанк Россия
 
 
