https://1prime.ru/20260305/bank-868045810.html
ЦБ ожидает в 2026 году прибыль банков на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей
ЦБ ожидает в 2026 году прибыль банков на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей - 05.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ ожидает в 2026 году прибыль банков на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей
ЦБ ожидает в 2026 году прибыль российских банков на уровне 2025 года - 3,3-3,8 триллиона рублей, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T13:04+0300
2026-03-05T13:04+0300
2026-03-05T13:04+0300
экономика
банки
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860997171_0:106:3267:1943_1920x0_80_0_0_397cd62d5a2b135dfe1753fd43bd5cab.jpg
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ ожидает в 2026 году прибыль российских банков на уровне 2025 года - 3,3-3,8 триллиона рублей, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В этом году мы ожидаем прибыль примерно на уровне прошлого года в диапазоне от 3,3 до 3,8 триллиона рублей. Некоторые банки и аналитики оптимистичнее в своих прогнозах… но мы пока здесь поосторожнее в оценках", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
https://1prime.ru/20260304/marcs-868019066.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860997171_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_aaac366d9a62fe3ead036bab547f55b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
ЦБ ожидает в 2026 году прибыль банков на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей
Набиуллина: ЦБ РФ в 2026 году ожидает прибыль банков 3,3-3,8 триллиона рублей