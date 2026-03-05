Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам о заблокированных операциях - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260305/bank-868049170.html
ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам о заблокированных операциях
ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам о заблокированных операциях - 05.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам о заблокированных операциях
Банк России хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам с заблокированными операциями подробные причины такого решения и необходимые дальнейшие шаги, заявила... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T13:59+0300
2026-03-05T14:10+0300
экономика
банки
финансы
бизнес
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам с заблокированными операциями подробные причины такого решения и необходимые дальнейшие шаги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. На ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России она отметила, что тема ограничения операций по линии антиотмывочного законодательства или по линии борьбы с мошенничеством является достаточно острой для клиентов банков. "Мы получаем большое количество жалоб, которые прямо связаны с тем, что после ограничения операций люди не понимают, почему их ограничили, что надо делать, куда идти для того, чтобы эти ограничения снимать, особенно когда люди уверены в своей добросовестности", - сказала Набиуллина. "Мы предлагаем здесь проактивный подход: не дожидаться, когда клиенты к вам обратятся, а если произошло ограничение операций клиента, нужно чтобы вы проактивно информировали своего клиента о тех шагах, которые ему нужно предпринять и почему это произошло", - добавила она. По ее словам, сейчас одни банки информируют клиентов по телефону, другие - приглашают в офисе, третьи - в чате. "Мы собираемся здесь дать рекомендации на этот счет, как было бы лучше работать с клиентом", - заключила глава Банка России.
https://1prime.ru/20260305/pensiya-868047018.html
https://1prime.ru/20260305/bank-868045810.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, бизнес, эльвира набиуллина
Экономика, Банки, Финансы, Бизнес, Эльвира Набиуллина
13:59 05.03.2026 (обновлено: 14:10 05.03.2026)
 
ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам о заблокированных операциях

Набиуллина: банки должны сразу сообщать клиентам о блокировке операций

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам с заблокированными операциями подробные причины такого решения и необходимые дальнейшие шаги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
На ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России она отметила, что тема ограничения операций по линии антиотмывочного законодательства или по линии борьбы с мошенничеством является достаточно острой для клиентов банков.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Часть российских пенсионеров получат выплаты в марте досрочно
13:27
"Мы получаем большое количество жалоб, которые прямо связаны с тем, что после ограничения операций люди не понимают, почему их ограничили, что надо делать, куда идти для того, чтобы эти ограничения снимать, особенно когда люди уверены в своей добросовестности", - сказала Набиуллина.
"Мы предлагаем здесь проактивный подход: не дожидаться, когда клиенты к вам обратятся, а если произошло ограничение операций клиента, нужно чтобы вы проактивно информировали своего клиента о тех шагах, которые ему нужно предпринять и почему это произошло", - добавила она.
По ее словам, сейчас одни банки информируют клиентов по телефону, другие - приглашают в офисе, третьи - в чате. "Мы собираемся здесь дать рекомендации на этот счет, как было бы лучше работать с клиентом", - заключила глава Банка России.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
ЦБ ожидает в 2026 году прибыль банков на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей
13:04
 
ЭкономикаБанкиФинансыБизнесЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала