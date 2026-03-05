https://1prime.ru/20260305/bank-868049170.html

ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам о заблокированных операциях

05.03.2026

ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам о заблокированных операциях

Банк России хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам с заблокированными операциями подробные причины такого решения и необходимые дальнейшие шаги, заявила... | 05.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам с заблокированными операциями подробные причины такого решения и необходимые дальнейшие шаги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. На ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России она отметила, что тема ограничения операций по линии антиотмывочного законодательства или по линии борьбы с мошенничеством является достаточно острой для клиентов банков. "Мы получаем большое количество жалоб, которые прямо связаны с тем, что после ограничения операций люди не понимают, почему их ограничили, что надо делать, куда идти для того, чтобы эти ограничения снимать, особенно когда люди уверены в своей добросовестности", - сказала Набиуллина. "Мы предлагаем здесь проактивный подход: не дожидаться, когда клиенты к вам обратятся, а если произошло ограничение операций клиента, нужно чтобы вы проактивно информировали своего клиента о тех шагах, которые ему нужно предпринять и почему это произошло", - добавила она. По ее словам, сейчас одни банки информируют клиентов по телефону, другие - приглашают в офисе, третьи - в чате. "Мы собираемся здесь дать рекомендации на этот счет, как было бы лучше работать с клиентом", - заключила глава Банка России.

