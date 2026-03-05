Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беглов рассказал о темпах строительства метро в Петербурге - 05.03.2026
Беглов рассказал о темпах строительства метро в Петербурге
Шестой по счету тоннелепроходческий комплекс выйдет на прокладку тоннелей метро в Санкт-Петербурге во втором квартале этого года, сообщил губернатор города... | 05.03.2026, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Шестой по счету тоннелепроходческий комплекс выйдет на прокладку тоннелей метро в Санкт-Петербурге во втором квартале этого года, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Два щита на строительстве "Линии 6" уже прошли станцию "Броневая" и движутся к станции "Заставская". Это главная новость февраля по строительству метро… Во втором квартале этого года на прокладку тоннелей Красносельско-Калининской линии выйдет шестой проходческий щит. Как и щит "Вера" производства Обуховского завода, он пойдет от станции "Каретная" на Обводном канале – к действующей станции "Путиловская" – навстречу старым щитам того же диаметра, которые миновали "Броневую", - сказал он в эфире телеканала "78". Беглов отметил, что на сегодняшний день численность сотрудников "Метростроя Северной столицы" увеличена с 2,5 до 4,3 тысячи человек. "Мы вывели из кризиса метростроение Петербурга. Ведь мы начинали практически с чистого листа. Но мы сумели сохранить эту отрасль. Когда мы создали городскую компанию "Метрострой Северной столицы", ее коллектив насчитывал 2,5 тысячи человек. Для нас было очень важно сохранить этот коллектив, это были профессионалы, которые оставались без работы практически, не получали зарплату до восьми месяцев. К концу 2025 года его численность составила 4 тысячи 300 человек. Цифры говорят сами за себя", – сказал губернатор.
Беглов рассказал о темпах строительства метро в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Шестой по счету тоннелепроходческий комплекс выйдет на прокладку тоннелей метро в Санкт-Петербурге во втором квартале этого года, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Два щита на строительстве "Линии 6" уже прошли станцию "Броневая" и движутся к станции "Заставская". Это главная новость февраля по строительству метро… Во втором квартале этого года на прокладку тоннелей Красносельско-Калининской линии выйдет шестой проходческий щит. Как и щит "Вера" производства Обуховского завода, он пойдет от станции "Каретная" на Обводном канале – к действующей станции "Путиловская" – навстречу старым щитам того же диаметра, которые миновали "Броневую", - сказал он в эфире телеканала "78".
Беглов отметил, что на сегодняшний день численность сотрудников "Метростроя Северной столицы" увеличена с 2,5 до 4,3 тысячи человек.
"Мы вывели из кризиса метростроение Петербурга. Ведь мы начинали практически с чистого листа. Но мы сумели сохранить эту отрасль. Когда мы создали городскую компанию "Метрострой Северной столицы", ее коллектив насчитывал 2,5 тысячи человек. Для нас было очень важно сохранить этот коллектив, это были профессионалы, которые оставались без работы практически, не получали зарплату до восьми месяцев. К концу 2025 года его численность составила 4 тысячи 300 человек. Цифры говорят сами за себя", – сказал губернатор.
