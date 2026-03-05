https://1prime.ru/20260305/bitkoin-868044957.html

Аналитик рассказал, как ситуация на Ближнем Востоке повлияет на биткоин

2026-03-05T12:30+0300

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Эскалация на Ближнем Востоке не окажет прямого влияния на биткоин, но может сказаться через общую экономическую ситуацию, а альткоины (другие криптовалюты), в свою очередь, последуют за "первой" криптовалютой, заявил РИА Новости ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. "Ситуация с Ираном повлияет на биткоин только в контексте влияния на мировую экономику, индивидуально на биткоин могут повлиять краткосрочные покупки, когда часть капиталов будут спасать через биткоин, но не думаю, что это окажет сильное влияние", — пояснил эксперт. В среду цена биткоина демонстрировал заметный рост, поднявшись выше уровня в 74 тысяч долларов впервые с 4 февраля, а в четверг на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance к 11.57 мск биткоин дорожает на 1,75% за сутки, до 72 337 доллара. По словам Крайко, биткоин по-прежнему находится в ценовом "боковике" и по структуре пока больше напоминает фазу 2022 года, когда после роста рынок постепенно перешёл в затяжной нисходящий тренд. "При выходе вниз из текущего боковика ориентир остаётся в районе 53 тысяч долларов. Если же на этой неделе удастся удержать диапазон и не обновлять локальные минимумы, возможен восстановительный сценарий в район 80 тысяч долларов", - пояснил эксперт. "По техническому анализу цена пробила сопротивление — 200-дневную скользящую среднюю, и теперь важно удержаться выше. С уровня 90 тысяч долларов мы так и не закреплялись выше этой линии, и для хоть какого-то восстановления нужно пробивать ее и закрепляться выше", — отметил Крайко. Если это произойдёт, то сценарий с продолжением снижения цены станет менее вероятным, считает он. Альткоины, по наблюдениям аналитика, собственной динамики почти не показывают и в целом повторяют движение биткоина. "Это типичная картина для неопределённого рынка: ликвидность сосредоточена в первой криптовалюте, а всё остальное движется инерционно. Из более заметных историй можно выделить новые проекты — Kite как платежную инфраструктуру для ИИ-агентов и Canton, где есть отдельный интерес со стороны институционалов", - считает он. "Но если говорить о крупных альткоинах, выраженного расхождения с динамикой биткоина пока нет", - заключил Крайко.

