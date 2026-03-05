Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турпоток на Дальнем Востоке за год вырос на 16 процентов, заявил Чекунков - 05.03.2026
Турпоток на Дальнем Востоке за год вырос на 16 процентов, заявил Чекунков
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Туристический поток Дальнего Востока и Арктики за прошлый год вырос на 16%, в этом году ожидается продолжение роста, сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В четверг в Национальном центре "Россия" состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие "Дальний Восток – Земля приключений", в которой и принял участие Чекунков. "В 2025 году турпоток возрос на, примерно, 16%, и в 2026 году мы ожидаем продолжения роста в связи с тем, что внутренний туризм сейчас переживает бум. И очевидно, что многие зарубежные направления, которые потеряли свою привлекательность… и сейчас дополнительные риски существуют, мы видим на Ближнем Востоке", - сообщил он. Как отметил Чекунков, на Дальнем Востоке открываются новые гостиницы. Кроме того, во всех столицах округа введены в эксплуатацию новые аэровокзальные комплексы, полностью готовые к приему туристов. Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
Турпоток на Дальнем Востоке за год вырос на 16 процентов, заявил Чекунков

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Туристический поток Дальнего Востока и Арктики за прошлый год вырос на 16%, в этом году ожидается продолжение роста, сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
В четверг в Национальном центре "Россия" состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие "Дальний Восток – Земля приключений", в которой и принял участие Чекунков.
"В 2025 году турпоток возрос на, примерно, 16%, и в 2026 году мы ожидаем продолжения роста в связи с тем, что внутренний туризм сейчас переживает бум. И очевидно, что многие зарубежные направления, которые потеряли свою привлекательность… и сейчас дополнительные риски существуют, мы видим на Ближнем Востоке", - сообщил он.
Как отметил Чекунков, на Дальнем Востоке открываются новые гостиницы. Кроме того, во всех столицах округа введены в эксплуатацию новые аэровокзальные комплексы, полностью готовые к приему туристов.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
