https://1prime.ru/20260305/chekunkov-868048642.html
Турпоток на Дальнем Востоке за год вырос на 16 процентов, заявил Чекунков
Турпоток на Дальнем Востоке за год вырос на 16 процентов, заявил Чекунков - 05.03.2026, ПРАЙМ
Турпоток на Дальнем Востоке за год вырос на 16 процентов, заявил Чекунков
Туристический поток Дальнего Востока и Арктики за прошлый год вырос на 16%, в этом году ожидается продолжение роста, сообщил журналистам министр РФ по развитию... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T13:49+0300
2026-03-05T13:49+0300
2026-03-05T13:49+0300
бизнес
туризм
дальний восток
арктика
рф
алексей чекунков
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/38/834583880_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_def534b3611e2b4ad282ad9a99f21c91.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Туристический поток Дальнего Востока и Арктики за прошлый год вырос на 16%, в этом году ожидается продолжение роста, сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В четверг в Национальном центре "Россия" состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие "Дальний Восток – Земля приключений", в которой и принял участие Чекунков. "В 2025 году турпоток возрос на, примерно, 16%, и в 2026 году мы ожидаем продолжения роста в связи с тем, что внутренний туризм сейчас переживает бум. И очевидно, что многие зарубежные направления, которые потеряли свою привлекательность… и сейчас дополнительные риски существуют, мы видим на Ближнем Востоке", - сообщил он. Как отметил Чекунков, на Дальнем Востоке открываются новые гостиницы. Кроме того, во всех столицах округа введены в эксплуатацию новые аэровокзальные комплексы, полностью готовые к приему туристов. Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
https://1prime.ru/20260303/turisty-867980010.html
https://1prime.ru/20260302/strakhovka-867948295.html
дальний восток
арктика
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/38/834583880_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_8b7a37071796d29602bf372f7a3895eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, дальний восток, арктика, рф, алексей чекунков, минвостокразвития
Бизнес, Туризм, Дальний Восток, АРКТИКА, РФ, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
Турпоток на Дальнем Востоке за год вырос на 16 процентов, заявил Чекунков
Чекунков: туристический поток на Дальнем Востоке и в Арктике вырос на 16% за 2025 год