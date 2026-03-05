https://1prime.ru/20260305/dagestan-868035700.html

Первый вывозной рейс "Победы" из ОАЭ прибыл в Дагестан

2026-03-05T07:30+0300

2026-03-05T07:30+0300

2026-03-05T08:13+0300

МАХАЧКАЛА, 5 мар - ПРАЙМ. Первый вывозной рейс авиакомпании "Победа" из ОАЭ прибыл в четверг в Дагестан, следует из данных онлайн-табло аэропорта Махачкалы. Рейс DP3004 из города Фуджейра приземлился в махачкалинском аэропорту в 06.27 мск. В среду рейс DP3003 "Победы" вылетел из Махачкалы в Фуджейру за россиянами, ожидающими возвращения домой. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

