Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый вывозной рейс "Победы" из ОАЭ прибыл в Дагестан - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/dagestan-868035700.html
Первый вывозной рейс "Победы" из ОАЭ прибыл в Дагестан
Первый вывозной рейс "Победы" из ОАЭ прибыл в Дагестан - 05.03.2026, ПРАЙМ
Первый вывозной рейс "Победы" из ОАЭ прибыл в Дагестан
Первый вывозной рейс авиакомпании "Победа" из ОАЭ прибыл в четверг в Дагестан, следует из данных онлайн-табло аэропорта Махачкалы. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T07:30+0300
2026-03-05T08:13+0300
бизнес
россия
махачкала
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/07/866279641_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_13f1ad74470546630728a17025cd7598.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 мар - ПРАЙМ. Первый вывозной рейс авиакомпании "Победа" из ОАЭ прибыл в четверг в Дагестан, следует из данных онлайн-табло аэропорта Махачкалы. Рейс DP3004 из города Фуджейра приземлился в махачкалинском аэропорту в 06.27 мск. В среду рейс DP3003 "Победы" вылетел из Махачкалы в Фуджейру за россиянами, ожидающими возвращения домой. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
махачкала
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/07/866279641_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_722ba8d995509c2186094de6e0aa4798.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, махачкала, сша, иран
Бизнес, РОССИЯ, Махачкала, США, ИРАН
07:30 05.03.2026 (обновлено: 08:13 05.03.2026)
 
Первый вывозной рейс "Победы" из ОАЭ прибыл в Дагестан

Первый вывозной рейс авиакомпании "Победа" из ОАЭ прибыл в Дагестан

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 5 мар - ПРАЙМ. Первый вывозной рейс авиакомпании "Победа" из ОАЭ прибыл в четверг в Дагестан, следует из данных онлайн-табло аэропорта Махачкалы.
Рейс DP3004 из города Фуджейра приземлился в махачкалинском аэропорту в 06.27 мск.
В среду рейс DP3003 "Победы" вылетел из Махачкалы в Фуджейру за россиянами, ожидающими возвращения домой.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
 
БизнесРОССИЯМахачкалаСШАИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала