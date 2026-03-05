https://1prime.ru/20260305/dengi-868050175.html
Доля безналичных платежей растет, но наличные останутся, заявила Набиуллина
Доля безналичных платежей растет, но наличные останутся, заявила Набиуллина - 05.03.2026, ПРАЙМ
Доля безналичных платежей растет, но наличные останутся, заявила Набиуллина
Платежи наличными никуда не исчезнут, несмотря на активное развитие безналичных операций - ЦБ РФ обеспечивает их бесперебойность, заявила глава регулятора... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T14:34+0300
2026-03-05T14:34+0300
2026-03-05T14:34+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. Платежи наличными никуда не исчезнут, несмотря на активное развитие безналичных операций - ЦБ РФ обеспечивает их бесперебойность, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Доля безналичных в платежах у нас растет, доля наличных есть и будет, наша задача - обеспечить бесперебойность работы с наличными", - отметила она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России. По данным регулятора, доля безналичных платежей по итогам прошлого года достигла в России уже 88%.
https://1prime.ru/20260305/naibullina-868049604.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина
Доля безналичных платежей растет, но наличные останутся, заявила Набиуллина
Набиуллина: доля безналичных платежей в России растет, но наличные есть и будут