Доля безналичных платежей растет, но наличные останутся, заявила Набиуллина

2026-03-05T14:34+0300

экономика

финансы

банки

россия

рф

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg

АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. Платежи наличными никуда не исчезнут, несмотря на активное развитие безналичных операций - ЦБ РФ обеспечивает их бесперебойность, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Доля безналичных в платежах у нас растет, доля наличных есть и будет, наша задача - обеспечить бесперебойность работы с наличными", - отметила она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России. По данным регулятора, доля безналичных платежей по итогам прошлого года достигла в России уже 88%.

2026

