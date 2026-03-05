Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. Платежи наличными никуда не исчезнут, несмотря на активное развитие безналичных операций - ЦБ РФ обеспечивает их бесперебойность, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Доля безналичных в платежах у нас растет, доля наличных есть и будет, наша задача - обеспечить бесперебойность работы с наличными", - отметила она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России. По данным регулятора, доля безналичных платежей по итогам прошлого года достигла в России уже 88%.
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина
14:34 05.03.2026
 
Доля безналичных платежей растет, но наличные останутся, заявила Набиуллина

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. Платежи наличными никуда не исчезнут, несмотря на активное развитие безналичных операций - ЦБ РФ обеспечивает их бесперебойность, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Доля безналичных в платежах у нас растет, доля наличных есть и будет, наша задача - обеспечить бесперебойность работы с наличными", - отметила она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
По данным регулятора, доля безналичных платежей по итогам прошлого года достигла в России уже 88%.
Набиуллина предложила расширить ответственность за операции с криптовалютой
