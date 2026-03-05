https://1prime.ru/20260305/dolja-868032611.html

Доля добавленной стоимости цифровой экономики в ВВП Китая достигнет 12,5%

Доля добавленной стоимости цифровой экономики в ВВП Китая достигнет 12,5% - 05.03.2026, ПРАЙМ

Доля добавленной стоимости цифровой экономики в ВВП Китая достигнет 12,5%

Доля добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики в ВВП Китая достигнет 12,5% в период реализации 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы),... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T04:56+0300

2026-03-05T04:56+0300

2026-03-05T04:56+0300

экономика

мировая экономика

китай

пекин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868032611.jpg?1772675778

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Доля добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики в ВВП Китая достигнет 12,5% в период реализации 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы), следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. "(Подчеркиваем - ред.) необходимость всестороннего продвижения строительства "Цифрового Китая", при этом мы ожидаем, что доля добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики в ВВП достигнет 12,5%", - говорится в документе, обнародованном на открытии ежегодной сессии ВСНП. Отмечается, что власти ставят перед собой цель по достижению высокого уровня самодостаточности в научно-технической сфере. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, пекин