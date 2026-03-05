https://1prime.ru/20260305/dolja-868032611.html
Доля добавленной стоимости цифровой экономики в ВВП Китая достигнет 12,5%
Доля добавленной стоимости цифровой экономики в ВВП Китая достигнет 12,5% - 05.03.2026, ПРАЙМ
Доля добавленной стоимости цифровой экономики в ВВП Китая достигнет 12,5%
Доля добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики в ВВП Китая достигнет 12,5% в период реализации 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы),... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T04:56+0300
2026-03-05T04:56+0300
2026-03-05T04:56+0300
экономика
мировая экономика
китай
пекин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868032611.jpg?1772675778
ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Доля добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики в ВВП Китая достигнет 12,5% в период реализации 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы), следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
"(Подчеркиваем - ред.) необходимость всестороннего продвижения строительства "Цифрового Китая", при этом мы ожидаем, что доля добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики в ВВП достигнет 12,5%", - говорится в документе, обнародованном на открытии ежегодной сессии ВСНП.
Отмечается, что власти ставят перед собой цель по достижению высокого уровня самодостаточности в научно-технической сфере.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, пекин
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин
Доля добавленной стоимости цифровой экономики в ВВП Китая достигнет 12,5%
Доля добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики Китая достигнет 12,5%
ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Доля добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики в ВВП Китая достигнет 12,5% в период реализации 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы), следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
"(Подчеркиваем - ред.) необходимость всестороннего продвижения строительства "Цифрового Китая", при этом мы ожидаем, что доля добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики в ВВП достигнет 12,5%", - говорится в документе, обнародованном на открытии ежегодной сессии ВСНП.
Отмечается, что власти ставят перед собой цель по достижению высокого уровня самодостаточности в научно-технической сфере.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.