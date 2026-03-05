https://1prime.ru/20260305/dollar-868038637.html
Доллар укрепляется к евро и иене как валюта-убежище
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в четверг утром по отношению к евро и иене, рынки рассматривают американскую валюту в роли убежища на фоне геополитической ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 8.39 мск курс евро к доллару снижался до 1,1605 доллара с 1,1633 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время рос до 157,12 иены с уровня прошлого закрытия в 157,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,22% - до 99,03 пункта. Инвесторы продолжают наблюдать за геополитической ситуацией в мире. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Доллар, вновь утвердив свою роль убежища во времена кризиса, укрепился, сообщают аналитики агентства Блумберг. Кроме того, позднее в четверг выйдет статистика из США о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 28 февраля. Ожидается, что показатель за указанный период вырос до 215 тысяч, что на 3 тысячи больше, чем неделей ранее.
