Доллар укрепляется к евро и иене как валюта-убежище - 05.03.2026, ПРАЙМ
Курс доллара США к японской иене
Доллар укрепляется к евро и иене как валюта-убежище
2026-03-05T09:19+0300
2026-03-05T09:19+0300
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в четверг утром по отношению к евро и иене, рынки рассматривают американскую валюту в роли убежища на фоне геополитической ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 8.39 мск курс евро к доллару снижался до 1,1605 доллара с 1,1633 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время рос до 157,12 иены с уровня прошлого закрытия в 157,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,22% - до 99,03 пункта. Инвесторы продолжают наблюдать за геополитической ситуацией в мире. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Доллар, вновь утвердив свою роль убежища во времена кризиса, укрепился, сообщают аналитики агентства Блумберг. Кроме того, позднее в четверг выйдет статистика из США о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 28 февраля. Ожидается, что показатель за указанный период вырос до 215 тысяч, что на 3 тысячи больше, чем неделей ранее.
09:19 05.03.2026
 
Доллар укрепляется к евро и иене как валюта-убежище

Курс доллара растет к евро и иене на фоне геополитической ситуации

Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в четверг утром по отношению к евро и иене, рынки рассматривают американскую валюту в роли убежища на фоне геополитической ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков.
По состоянию на 8.39 мск курс евро к доллару снижался до 1,1605 доллара с 1,1633 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время рос до 157,12 иены с уровня прошлого закрытия в 157,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,22% - до 99,03 пункта.
Инвесторы продолжают наблюдать за геополитической ситуацией в мире. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Доллар, вновь утвердив свою роль убежища во времена кризиса, укрепился, сообщают аналитики агентства Блумберг.
Кроме того, позднее в четверг выйдет статистика из США о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 28 февраля. Ожидается, что показатель за указанный период вырос до 215 тысяч, что на 3 тысячи больше, чем неделей ранее.
