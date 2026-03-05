https://1prime.ru/20260305/ekonomika-868038468.html

Эксперт назвал причины спада российской экономики в январе

Эксперт назвал причины спада российской экономики в январе

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Снижение российской экономики в январе на 2,1% после декабрьского роста на 1,9% во многом обусловлено календарными факторами и холодной зимой, заявил РИА Новости директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. ВВП России в январе снизился на 2,1% в годовом выражении, сообщило в среду Минэкономразвития. "Во-первых, более холодный период привел к сокращению объемов строительных работ, о чем свидетельствует падение на 16% в годовом выражении в секторе строительства", - сказал Наметкин. В частности, в январе прошлого года в период теплого зимнего периода наблюдались положительные темпы роста строительства (+6% в годовом выражении) в центральной части Российской Федерации, напомнил экономист. "Во-вторых, рабочих дней было на два дня меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, что негативно отразилось на деловой активности. При учете календарного фактора снижение ВВП оказалось менее существенным (-0,8% в годовом выражении)", - добавил Наметкин. По его оценке, текущий спад январского ВВП не является долгосрочным трендом, однако дальнейшие тенденции будут зависеть во многом от сигналов Банка России относительно параметров денежно-кредитной политики. "В случае сохранения цикла снижения ключевой ставки можно ожидать возобновления роста деловой и инвестиционной активности в ряде отраслей обрабатывающей промышленности, испытывающих потребность в оборотном капитале. При доступном заемном финансировании существенно повысятся возможности организаций по наращиванию производительности труда, тем самым обеспечивая устойчивый долгосрочный рост национальной экономики", - прогнозирует экономист.

