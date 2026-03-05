Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал причины спада российской экономики в январе - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/ekonomika-868038468.html
Эксперт назвал причины спада российской экономики в январе
Эксперт назвал причины спада российской экономики в январе - 05.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал причины спада российской экономики в январе
Снижение российской экономики в январе на 2,1% после декабрьского роста на 1,9% во многом обусловлено календарными факторами и холодной зимой, заявил РИА... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T09:15+0300
2026-03-05T09:15+0300
россия
цср
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860907643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa38af139f1f829b97aae7168550c94f.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Снижение российской экономики в январе на 2,1% после декабрьского роста на 1,9% во многом обусловлено календарными факторами и холодной зимой, заявил РИА Новости директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. ВВП России в январе снизился на 2,1% в годовом выражении, сообщило в среду Минэкономразвития. "Во-первых, более холодный период привел к сокращению объемов строительных работ, о чем свидетельствует падение на 16% в годовом выражении в секторе строительства", - сказал Наметкин. В частности, в январе прошлого года в период теплого зимнего периода наблюдались положительные темпы роста строительства (+6% в годовом выражении) в центральной части Российской Федерации, напомнил экономист. "Во-вторых, рабочих дней было на два дня меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, что негативно отразилось на деловой активности. При учете календарного фактора снижение ВВП оказалось менее существенным (-0,8% в годовом выражении)", - добавил Наметкин. По его оценке, текущий спад январского ВВП не является долгосрочным трендом, однако дальнейшие тенденции будут зависеть во многом от сигналов Банка России относительно параметров денежно-кредитной политики. "В случае сохранения цикла снижения ключевой ставки можно ожидать возобновления роста деловой и инвестиционной активности в ряде отраслей обрабатывающей промышленности, испытывающих потребность в оборотном капитале. При доступном заемном финансировании существенно повысятся возможности организаций по наращиванию производительности труда, тем самым обеспечивая устойчивый долгосрочный рост национальной экономики", - прогнозирует экономист.
https://1prime.ru/20260304/spetsialisty-868025706.html
https://1prime.ru/20260304/putin-868013950.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860907643_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2df53dffac8f0f4fc18095f5ea9a2c8f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, цср, банк россия
РОССИЯ, ЦСР, банк Россия
09:15 05.03.2026
 
Эксперт назвал причины спада российской экономики в январе

Наметкин: спад российской экономики в январе обусловлен календарными факторами

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Деньги. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Снижение российской экономики в январе на 2,1% после декабрьского роста на 1,9% во многом обусловлено календарными факторами и холодной зимой, заявил РИА Новости директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.
ВВП России в январе снизился на 2,1% в годовом выражении, сообщило в среду Минэкономразвития.
Программирование
Нехватка специалистов в России ощутима последние пять лет, считает эксперт
Вчера, 23:36
"Во-первых, более холодный период привел к сокращению объемов строительных работ, о чем свидетельствует падение на 16% в годовом выражении в секторе строительства", - сказал Наметкин.
В частности, в январе прошлого года в период теплого зимнего периода наблюдались положительные темпы роста строительства (+6% в годовом выражении) в центральной части Российской Федерации, напомнил экономист.
"Во-вторых, рабочих дней было на два дня меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, что негативно отразилось на деловой активности. При учете календарного фактора снижение ВВП оказалось менее существенным (-0,8% в годовом выражении)", - добавил Наметкин.
По его оценке, текущий спад январского ВВП не является долгосрочным трендом, однако дальнейшие тенденции будут зависеть во многом от сигналов Банка России относительно параметров денежно-кредитной политики.
"В случае сохранения цикла снижения ключевой ставки можно ожидать возобновления роста деловой и инвестиционной активности в ряде отраслей обрабатывающей промышленности, испытывающих потребность в оборотном капитале. При доступном заемном финансировании существенно повысятся возможности организаций по наращиванию производительности труда, тем самым обеспечивая устойчивый долгосрочный рост национальной экономики", - прогнозирует экономист.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Путин призвал адаптировать образование под запросы экономики
Вчера, 17:58
 
РОССИЯЦСРбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала